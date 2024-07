Španielsky najvyšší súd spochybňuje ústavnosť amnestie pre katalánskych separatistov

Amnestia odpúšťa násilné činy

Získanie podpory separatistických strán

24.7.2024 (SITA.sk) - Španielsky najvyšší súd v stredu napadol ústavnosť zákona o amnestii, ktorý vláda tento rok presadila na pomoc stovkám katalánskych separatistov s právnymi problémami pre neúspešné úsilie o osamostatnenie Katalánska v roku 2017. Keďže tento súd nemôže amnestiu zrušiť, obrátil sa na ústavný súd.Najvyšší súd tvrdí, že amnestia porušuje princíp rovnosti pred zákonom, ktorý zaručuje španielska ústava. Uviedol napríklad, že amnestia odpúšťa násilné činy spáchané v prospech katalánskej nezávislosti, ako je hádzanie kameňov počas protestov, zatiaľ čo rovnaké činy spáchané s inými cieľmi, politickými alebo nie, sú trestné.Súd tiež argumentuje, že amnestia porušuje ústavný princíp právnej istoty tým, že vytvára očakávanie, že iní politickí aktivisti môžu porušovať zákon bez trestu.Okrem toho najvyšší súd spochybnil aj preambulu zákona o amnestii, ktorá tvrdí, že amnestia napraví vzťahy medzi separatistami a neseparatistami, pričom poukázal na nedostatok ľútosti, ktorý prejavili lídri separatistického hnutia. Separatistické úsilie pritom označil za „štátny prevrat".Zákon o amnestii schválili v Španielsku v marci. Politickí oponenti tvrdia, že vláda presadila amnestiu preto, aby premiér Pedro Sánchez získal podporu separatistických strán pre nový kabinet po vlaňajších voľbách.Amnestia, ktorú musia sudcovia uplatňovať od prípadu k prípadu, by pomohla najmä štátnym zamestnancom a bežným občanom. Očakáva sa, že by mohla pomôcť napríklad aj bývalému regionálnemu prezidentovi Carlesovi Puigdemontovi , ktorý pred stíhaním v Španielsku utiekol do Belgicka.