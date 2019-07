Španielsky parlament bude hlasovať o vyslovení dôvery predsedovi vlády

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 2. júla (TASR) - Španielsky parlament bude 23. júla hlasovať o vyslovení dôvery úradujúcemu predsedovi vlády Pedrovi Sánchezovi. V utorok to oznámila predsedníčka dolnej komory parlamentu Meritxell Batetová.Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) v apríli zvíťazila v parlamentných voľbách, ale v parlamente nemá väčšinu, keďže získala 123 z celkovo 350 poslaneckých mandátov. Vo veľmi roztrieštenom parlamente, do ktorého sa dostalo až 17 politických strán, tak socialisti budú potrebovať podporu iných zoskupení.Krajne ľavicová koalícia Zjednotení môžeme (Unidas Podemos), ktorá má v parlamente 42 poslancov, už medzičasom deklarovala svoju ochotu podporiť Sáncheza v tradičnom hlasovaní o vyslovení dôvery predsedovi vlády. Výmenou za to chce vstúpiť do vlády.Socialisti však tomuto modelu nie sú naklonení - radšej by vládli ako menšinová vláda s tým, že iné strany by žiadali o podporu ad hoc.Aby sa 47-ročný Sánchez stal premiérom aj na druhé funkčné obdobie, bude musieť v hlasovaní o vyslovení dôvery získať absolútnu väčšinu - 176 - poslaneckých hlasov. Ak sa mu to nepodarí, uskutoční sa dva dni nato druhé kolo hlasovania, v ktorom mu stačí jednoduchá väčšina hlasov.