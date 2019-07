Španielsky premiér načrtol vládny program s cieľom získať podporu

Pedro Sánchez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 23. júla (TASR) - Úradujúci španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok načrtol vládny program so zvýšením výdavkov na sociálnu sféru dúfajúc, že sa mu podarí presvedčiť krajnú ľavicu, aby mu pomohla vrátiť sa k moci, informovala agentúra AFP.Na to, aby Sáncheza parlament znovu potvrdil vo funkcii predsedu vlády, potrebuje v utorkovom hlasovaní o dôvere podporu 42 poslancov krajne ľavicovej strany Môžeme (Podemos), ako aj podporu poslancov malých regionálnych strán.V prípade neúspechu mu v druhom hlasovaní 25. júla bude na potvrdenie vo funkcii postačovať jednoduchá väčšina.Koncom apríla Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) zvíťazila v parlamentných voľbách, v ktorých však získala len 123 mandátov, takže v 350-člennom parlamente nemá väčšinu.Sánchez v pondelok sľúbil okrem iných opatrení znovu zvýšiť minimálnu mzdu, prispôsobiť penzie inflácii a zvýšiť investície do vzdelávania na úroveň päť percent HDP. Premiér takisto stanovil prísne ciele v oblasti financií a sľúbil znížiť deficit verejných financií krajiny.Líder Podemos Pablo Iglesias cez víkend ustúpil od svojej požiadavky na kreslo v budúcej španielskej vláde, aby uľahčil vytvorenie koalície s PSOE.Sánchez už predtým vyhlásil, že je ochotný vstúpiť do koalície s Podemos, pokiaľ Iglesias nebude členom vlády. Dôvodom sú podľa premiérových slov názorové rozdiely v súvislosti s nezávislosťou Katalánska, s ktorou PSOE nesúhlasí.