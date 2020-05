Španielsky premiér Sánchez chce predĺžiť núdzový stav o ďalší mesiac, návrh musí schváliť parlament

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.5.2020 - Španielsky premiér Pedro Sánchez chce v parlamente navrhnúť, aby v súvislosti s bojom proti novému koronavírusu predĺžili núdzový stav o ďalší mesiac. Krajina vyhlásila núdzový stav 14. marca a vypršať by mal 24. mája.Podľa neho by to bolo už posledné predĺženie, ktoré vláde zároveň umožní vysporiadať sa so situáciou.Úrady v sobotu nahlásili 102 nových potvrdených úmrtí v dôsledku COVID-19, pričom v krajine doteraz celkovo zaregistrovali 27 563 mŕtvych a 276 505 infikovaných.