Španielsky súd uznal odvolanie spoločnosti Google, články o obvinených chráni sloboda prejavu

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Španielsky súd čiastočne uznal odvolanie spoločnosti Google voči verdiktu z roku 2017, ktorý jej nakazoval vymazať spravodajské články o istom mužovi obvinenom zo sexuálneho zneužívania. Národný súd v piatok rozhodol, že sloboda prejavu má v tomto prípade prednosť pred ochranou osobných údajov. Google tak môže vo vyhľadávači zobrazovať správy o mužovi, no vo výsledkoch vyhľadávania musí najprv zobraziť správy o tom, že ho zbavili viny.Španielska agentúra na ochranu údajov v roku 2017 rozhodla v prospech psychológa, ktorého súdili a oslobodili v troch prípadoch sexuálneho zneužívania, pre ktoré čelil až 27 rokom za mrežami. Muž, ktorého meno nezverejnili, sa dožadoval, aby Google vymazal 10 spravodajských článkov v súvislosti s jeho prípadom, ktoré sa objavili po zadaní jeho mena vo vyhľadávači.Agentúra nariadila zablokovanie ôsmich odkazov na články s tým, že dané správy sú zastarané. Google sa voči rozhodnutiu odvolal tvrdiac, že články sú vo verejnom záujme a prístup k nim by mal byť chránený zákonom o slobode prejavu. Uviedol tiež, že správy sú v súčasnom záujme a nie sú zastarané.Agentúra už dlho obhajuje "právo ľudí na to byť zabudnutý". Jej úsilie vyvolal verdikt Európskeho súdneho dvora, ktorý v roku 2014 rozhodol, že internetový vyhľadávač musí počúvať a niekedy splniť to, že ľudia žiadajú o odstránenie odkazov na spravodajské články a iné stránky obsahujúce zastarané alebo inak nežiaduce informácie o nich.