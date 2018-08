Sparta Praha angažovala útočníka Mebrahtua

Na archívnej snímke hráči Sparta Praha. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 20. augusta (TASR) - Novou posilou českého futbalového klubu Sparta Praha sa stal dvadsaťsedemročný útočník Golgol Mebrahtu. Doteraz patril konkurenčnej Mladej Boleslavi, kde sa s ním dohodli na predčasnom ukončení zmluvy.Sudánsky rodák s eritrejskými koreňmi a austrálskym pasom podpísal podľa idnes.cz so Spartou kontrakt do júna 2019.povedal pre klubový web.Sparta reagovala na dlhodobé zdravotné problémy útočníkov Václava Kadleca a Václava Drchala, ako aj slabú produktivitu. Pražania neprežívajú dobrý štart do sezóny, senzačne vypadli v predkole Európskej ligy so srbskou Suboticou a naposledy v lige len remizovali doma s Příbramou 2:2.Mebrahta angažovala Mladá Boleslav v lete 2016 zo Sydney. Vo svojej prvej sezóne dal osem gólov, v ďalšej nastúpil len na 14 zápasov, ale strelecky sa presadil šesťkrát. Po príchode nového trénera Jozefa Webera sa však zo zostavy vytratil, klub s ním nepočítal a v minulých dňoch s ním rozviazal zmluvu. Sparta ho získala ako voľného hráča.