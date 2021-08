Sparta Praha pyká za rasizmus fanúšikov, zápas v Európskej lige odohrá pred prázdnymi tribúnami

Vinníkom zakázali vstup na štadión

Rasizmus nechýba ani v domácej lige

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) potrestala český klub Sparta Praha povinnosťou odohrať najbližší duel v pohárovej Európe bez divákov. Dôvodom je rasizmus zo strany priaznivcov pražského mužstva počas domáceho duelu 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2021/2022 proti francúzskemu tímu AS Monaco , v ktorom 3. augusta zvíťazili Francúzi 2:0.Pražskí fanúšikovia smerom k stredopoliarovi súpera tmavej farby pleti Aurélienovi Tchouaménimu vyslali "opičie" pazvuky po tom, ako v prvom polčase strelil prvý gól monackého mužstva, to isté sa opakovalo aj po skončení zápasu v Prahe.Kouč hostí Niko Kovač po súboj zhodnotil, že správaním hľadiska je znechutený. Vedenie Sparty sa rozhodlo voči trestu od UEFA neodvolať a informovalo, že osoby zodpovedné za incident sa im už podarilo identifikovať a zakázať im vstup na súboje klubu."V blízkej dobe im bude po ukončení všetkých nevyhnutných krokov porušený zákaz vstupu na všetky stretnutia Sparty, klub zároveň podáva trestné oznámenie,“ oznámilo vedenie Sparty ešte pred odvetou vo Francúzsku, v ktorej domáci triumfovali 3:1. Fanúšikovia Sparty sa podobným správaním neprezentovali premiérovo, svojmu klubu už v minulosti spôsobili aj v pohárovej Európy škody v podobe pokút či uzavretia štadióna. A rasizmus v ich podaní "nechýba" ani v dueloch českej ligy.Trest si Sparta odpyká v prvom súboji skupinovej časti Európskej ligy 2021/2022, do ktorej sa Pražania "presunuli" vypadnutím s Monačanmi. Meno súpera v tomto zápase ešte Sparta nepozná.