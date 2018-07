Spartak čaká favorizovaná Legia. Budeme bojovať, hovorí tréner Látal

Radoslav Látal, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. zápas 2. predkola Ligy majstrov 2018/2019:



Legia Varšava - FC SPARTAK TRNAVA /utorok 24. júla o 21.00 h, Štadión poľskej armády, Varšava/



rozhodcovia: Farkas - Kóbor, Szert (všetci Maď.)







ďalšie zápasy:



utorok 24. júla:



16.00 FC Astana - FC Midtjylland



18.00 CFR Kluž - Malmö FF



19.30 PAOK Solún - FC Bazilej



20.00 Dinamo Záhreb - Hapoel Be'er Ševa



20.15 FK Škendija 79 - Šeriff Tiraspol



20.30 Crvena Zvezda Belehrad - Suduva Marijampole







streda 25. júla:



19.00 BATE Borisov - HJK Helsinki



19.00 FK Kukësi - Karabach Agdam



19.00 Ludogorec Razgrad - Videoton Székesfehérvár



20.30 Ajax Amsrterdam - Sturm Graz



20.45 Celtic Glasgow - Rosenborg Trondheim

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 23. júla (TASR) - Na futbalistov FC Spartak Trnava čaká v kvalifikácii Ligy majstrov po postupe cez majstra Bosny a Hercegoviny HŠK Zrinjski Mostar šampión Poľska. Ich súperom v 2. predkole LM 2018/2019 bude Legia Varšava, na ktorej štadióne sa v utorok 24. júla o 21.00 h odohrá úvodný duel.Zverenci Radoslava Látala sa dostali do 2. predkola po domácom víťazstve 1:0 a minulotýždňovej remíze 1:1 v odvete.povedal trnavský kapitán Boris Godál na margo 13-násobného poľského majstra pre klubový web.Legia získala päť domácich titulov v predchádzajúcich šiestich sezónach a pred dvoma rokmi sa predstavila v skupinovej fáze LM. Do 2. predkola sa poľský zástupca dostal po vyradení írskeho Corku City.uviedol český kouč slovenského majstra.Ani jednému mužstvu nevyšiel vstup do ligovej súťaže, Legia nestačila v domácom prostredí na Zaglebie Lubin 1:3, jej jediný gól strelil český stredopoliar Adam Hloušek. Trnavčania prehrali v Senici 0:1 po vlastnom góle Matúša Čonku. Po tri a pol roku sa v ich bránke predstavil Dobrivoj Rusov:V prípade postupu cez Legiu bude Spartak nasadeným tímom v 3. predkole LM. Ak by Trnavčania s poľským klubom vypadli, budú hrať v 3. predkole Európskej ligy, kde budú takisto nasadení.Zápas Legia - Trnava povedú maďarskí rozhodcovia na čele s hlavným Ádámom Farkasom, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Odveta je na programe v utorok 31. júla o 20.30 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.