Spartak prehral a Slovan v 20. kole Fortuna ligy triumfoval, Michalovce už zabudli na debakel

aktualizované v nedeľu 23. februára, 19:52



Náskok osem bodov

Napravili chuť po vysokej prehre



Fortuna liga 2019/2020 - 20. kolo základnej časti



sobota:



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠKF iClinic Sereď 1:3 (1:1)

Góly: 28. Richtárech - 43. Hučko, 68. Potoma, 71. Pankaričan



MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:0

ČK: 90. Schafer (Dunajská Streda) po 2. ŽK



FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - MŠK Žilina 0:1 (0:0)

Gól: 75. Kurminowski



ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 (1:0)

Góly: 25. De Marco, 73. Rafael Ratao



MFK Zemplín Michalovce - FC Nitra 1:0 (1:0)

Gól: 20. Kvocera, ČK: 90. P. Farkaš (Nitra), 90.+ Savvidis (Michalovce) po 2. ŽK



nedeľa:



FK Senica - FC Spartak Trnava 2:0 (2:0)

Góly: 36. Eneji, 45.+ Akinyoola



23.2.2020 (Webnoviny.sk) -Futbalisti FK Senica zvíťazili v nedeľňajšom zápase 20. kola základnej časti Fortuna ligy nad Spartakom Trnava 2:0. Záhoráci ukončili štvorzápasové čakanie na plný bodový zisk a dosiahli štvrté domáce víťazstvo v tomto ligovom ročníku.Navyše, Senica sa vrátila do boja o účasť v skupine o titul. Momentálne jej patrí ôsma priečka so ziskom 23 bodov, ale na šiesty Trenčín stráca iba jeden bod. Medzi spomenutými tímami sa v tabuľke nachádza Trnava, ktorá neskórovala ani v druhom jarnom meraní síl.Senica urobila dôležitý krok k víťazstvu už v prvom polčase. V 36. min sa oprel do lopty 20-ročný nigérijský útočník Peter Eneji a presným volejom spoza šestnástky prekonal Dobrivoja Rusova. Ten sa naťahoval aký bol dlhý, ale lopte na ceste do siete nedokázal zabrániť.Druhýkrát inkasoval v nadstavenom čase úvodného dejstva, keď štvrtý gól v sezóne zaznamenal Samson Akinyoola. Trnavčania po zmene strán zvýšili tempo hry, vypracovali si niekoľko príležitostí, ale Senici nestrelili gól už v piatom súťažnom stretnutí po sebe.Sobotné zápasy vo Fortuna lige zaznamenali štyri výhry a jednu remízu. Hráči ŠK Slovan Bratislava potvrdili líderskú pozíciu a na domácom trávniku zdolali Trenčanov 2:0.Zverenci trénera Jána Kozáka mladšieho skórovali v prvom polčase z jedinej strely do priestoru bránky, keď v 25. minúte presne namieril Argentínčan Vernon De Marco. Po zmene strán poistil triumf "belasých" Brazílčan Rafael Ratao.Druhú priečku v tabuľke si poistila Žilina , ktorá stráca na Slovan osem bodov. "Šošoni" zabrali naplno na ihrisku nováčika, keď im proti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa stačil jediný presný zásah poľského legionára Dawida Kurminowského zo záverečnej dvadsaťminútovky duelu.Naopak, tretia Dunajská Streda neskórovala na jar ani v druhom ligovom vystúpení a od lídra ju delí už 12 bodov. Futbalisti DAC remizovali v Ružomberku 0:0, rovnako ako pred týždňom doma so Senicou.Prehru Trenčína v hlavnom meste využili Michalovčania , ktorí si v domácom prostredí poradili s Nitranmi tesne 1:0 vďaka gólu Milana Kvoceru. Posunuli sa na priebežné piate miesto v tabuľke a nechali zabudnúť na minulotýždňový debakel 1:8 s AS.V konfrontácii tabuľkových susedov deviata Sereď zdolala ôsme Zlaté Moravce-Vráble 3:1 a znížila odstup od tohto súpera na jeden bod.Základná časť súťaže sa skončí začiatkom marca 22. kolom, po ňom sa liga rozdelí na dve nadstavbové skupiny. Najlepšia šestica tímov bude bojovať o titul, zvyšné mužstvá budú súperiť o konečné umiestnenie či udržanie sa medzi slovenskou elitou.