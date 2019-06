Spartak Trnava bojuje s časom, majitelia prosia o trpezlivosť

Na snímke zľava nový PR manažér futbalového klubu FC Spartak Trnava Patrik Velšic, nový tréner Ricardo Chéu, riaditeľ klubu Milan Cuninka, športový riaditeľ Andrej Kostolanský a generálny manažér Marián Černý počas tlačovej konferencii na tému vízia klubu a jeho ciele po zmene vlastníckych práv. V Trnave dňa 26. júna 2019. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 26. júna (TASR) - Fortunaligový futbalový klub FC Spartak Trnava v medzisezónnom období zmenil majiteľa. Stopercentným vlastníkom akcií sa stala rodina Drobných, ktorá ich získala od doterajšieho dlhoročného "magnáta" Vladimíra Poóra. K podpísaniu transakčných dokumentov prišlo 14. júna, po rýchlom zoznámení sa s bazálnym fungovaním klubu predstúpili funkcionári na čele s riaditeľom a zástupcom majiteľov Milanom Cuninkom pred novinárov, aby predstavili ekonomické i športové ciele Spartaka.povedal Cuninka na stredajšej tlačovej konferencii.Ambíciou nového manažmentu je vytvoriť zdravý tím, ktorý by nadviazal na úspechy z uplynulých mesiacov. Dlhodobá filozofia klubu sa opiera o zapracovanie čo najväčšieho počtu mladých, talentovaných hráčov do A-mužstva, s čím súvisí podpora mládeže v úzkej spolupráci s mestom. Z hľadiska krátkodobej stratégie je najmä v tomto období nutné oprieť sa aj o legionárov, v Spartaku si však dávajú pozor na to, aby nekupovali "mačku vo vreci" a zahraničné posily mali určitú kvalitu. Obranná formácia je na 90 percent vyriešená, "andeli" ešte pracujú na posilnení útoku. V sezóne 2019/20 bude Spartak pracovať s rozpočtom približne dva milióny eur.Novým športovým riaditeľom sa stal Andrej Kostolanský, ktorý v nedávnej minulosti pôsobil v Spartaku ako tréner brankárov a potom sa pohyboval v arabskom svete. Marián Černý zostal pracovať v Trnave už ako generálny manažér, veľké zmeny sa však udiali a stále prebiehajú v kabíne, ktorej po Michalovi Ščasnom šéfuje Portugalčan Ricardo Cheu. Prišiel zo Senice a začína si budovať mužstvo, ktoré okrem domácej scény a obhajoby titulu v Slovnaft Cupe čaká už o dva týždne úvodný duel 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/20 na ihrisku FK Radnik Bijeljina z Bosny a Hercegoviny (11. júla), odveta je na programe o týždeň na Štadióne Antona Malatinského.vyhlásil Cheu.Poórovo meno sa so Spartakom spájalo dlhých 25 rokov, najväčšie úspechy však dosiahol klub až v závere jeho "vládnutia". V sezóne 2017/18 sa dočkal vytúženého majstrovského titulu, na ktorý čakal od roku 1973. Spartak sa v minulej sezóne premiérovo predstavil v Lige majstrov, v 3. predkole vypadol s Crvenou Zvezdou Belehrad, ale po prekonaní Olimpije Ľubľana sa dokázal dostať do skupinovej fázy Európskej ligy a v nej ziskom siedmich bodov vytvoril nové slovenské maximum.