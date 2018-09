Spartak Trnava má prvú posilu, prišiel Poliak Malecki

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava 1. septembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava získali po postupe do skupinovej fázy Európskej ligy prvú posilu. Do tímu pribudne poľský stredopoliar Patryk Malecki.napísal klub na svojom facebooku.Malecki odohral väčšinu svojej kariéry v rodnej krajine, no vyskúšal si aj tureckú ligu v Eskisehirspore, na konte má aj osem štartov v reprezentácii a strelil dva góly.