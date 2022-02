Spartak Trnava preverí nový trávnik na Košickej futbalovej aréne. Fanúšikov čaká novinka

Kapacita a novinky?

Vstupenky do bezdymového sektora sú v predaji

25.2.2022 (Webnoviny.sk) - Najväčším lákadlom Košickej futbalovej arény je blížiaci sa zápas so Spartakom Trnava.V roku 2022 čaká Košickú futbalovú arénu (KFA) 24 domácich zápasov, pričom už do konca mája ich bude minimálne 11. Nový štadión s aktuálnou kapacitou 5 836 divákov je lákadlom nielen pre domácich fanúšikov, ale svojou vybavenosťou aj pre samotných hráčov zatiaľ druholigového FC Košice. V piatok 25. februára sa stretnú hráči FC Košice na domácom štadióne s FC Rohožník.V novembri minulého roka položili na vyhrievanú hraciu plochu trávnik a ten bude teraz čeliť prvým zaťažkajúcim skúškam. "Tým najväčším lákadlom je pohárový zápas so Spartakom Trnava 1. marca, ktorý preverí nielen pripravenosť tímu, ale aj nastavenie úrovne služieb a bezpečnosti, pričom najväčší nápor bude v sektore hostí," povedalNová aréna prináša nový vietor a atmosféru. Trávnik je podľa trénera tiež kvalitný. Priestory KFA si rovnako pochvaľujú i samotní hráči. Pridanú hodnotu vidia celkovo v reprezentatívnych a kvalitne vybavených priestoroch, či už hovoríme o hracej ploche, ošetrovni, šatni a tribúnach, ale aj priestoroch pre novinárov a nových otvorených sektoroch. "Tešili sme sa na zápas na novom štadióne. Celé Košice, majitelia, my hráči i tréneri sa na túto chvíľu tešili už dlho a ja tiež, odkedy som tu. Konečne to prišlo. Verím, že budeme úspešní a ľudia si nájdu cestu na štadión. Vzhľadom k tomu, že je február, tak je ihrisko perfektne pripravené," zhodnotil svoje prvé pocitypo presťahovaní z Čermeľa.vníma zmeny a presun na nový štadión pozitívne "Tráva je fantastická, prostredie tiež. Nemôžem povedať nič zlé na ihrisko, na spoluhráčov alebo celkovo na organizáciu. Všetko je tu fantastické," vymenúvaAmbície domáceho klubu rastú a nová aréna im môže pomôcť ešte k väčšej motivácii postúpiť do najvyššej súťaže. KFA zas vidí možnosť, ako zviditeľniť aj mesto Košice. Našou úlohou je okrem nastavenia služieb a bezpečnosti na európskej úrovni, by sme radi postupne pritiahli reprezentačné tímy žien, U19, U21 a po dostavbe na UEFA 4, samozrejme, reprezentačné "ÁČKO"," hovorí ďalejPo dokončení štadióna dosiahne KFA celkovú kapacitu 12 658 miest. Dnes sa nachádza v kategórii UEFA 3, pričom plánovanou dostavbou sa zaradí do kategórie UEFA 4. Vďaka tomu bude môcť byť dejiskom aj medzinárodných zápasov. "Našou víziou je vybudovať športovisko nadnárodného významu a v blízkej budúcnosti hostiť reprezentačné podujatia, či turnaje na všetkých úrovniach," uzatváraHlavná tribúna v podzemnom podlaží poskytuje priestor pre hráčov, rozhodcov a delegátov, priestor pre dopingové kontroly či tlačovú miestnosť pre novinárov. VIP sektor, zázemie pre gastro zariadenie a vstupy sa nachádzajú na prvom nadzemnom podlaží, druhé podlažie sú vyhradené na administratívu, novinárov a fotografov. Novinkou je bezdymový sektor, ktorý sa nachádza v sektore C6.Fanúšikovia si vôbec po prvýkrát vôbec môžu zakúpiť vstupenky práve do spomínaného bezdymového sektora C6, ktorý je jedinečný a prvý na Slovensku v rámci futbalových štadiónov. Lístok si je možné zakúpiť prostredníctvom portálu MaxiTicket, pričom vstup do C6 je umožnený osobám starším ako 18 rokov.Informačný servis