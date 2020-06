Spartak Trnava týždeň pred reštartom Fortuna ligy mení trénera, Chéu na lavičke skončil

Spartak povedie Šarmír

5.6.2020 - Iba týždeň pred reštartom futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 v klube FC Spartak Trnava pristúpili k výmene trénera.Ako informuje vedenie organizácie na klubovom webe, v tíme končia Ricardo Chéu aj jeho asistent Nuno Barbosa. "Obaja sa dnes (v piatok, pozn. red.) s vedením klubu dohodli na rozviazaní kontraktu a nebudú ďalej pokračovať," uvádza web Spartaka. Trnavský tím do konca aktuálnej sezóny povedie Marián Šarmír, pomáhať mu bude doterajší tréner mládeže Tomáš Prisztács."Chceli by sme Ricardovi aj Nunovi poďakovať za odvedenú prácu v našom klube. Nebola to jednoduchá sezóna, navyše poznačená koronakrízou. V súčasnej situácii je však náš pohľad na budúcnosť rozdielny, a preto sme sa s oboma korektne dohodli na rozviazaní zmluvy. Prajem im veľa úspechov v ďalšej kariére a teraz dáme šancu našim trénerom,“ povedal riaditeľ klubu Milan Cuninka.Trnavčania sa dostali do nadstavby o titul a rovnako ako Michalovce nazbierali 30 bodov. Týmto tímom patrí 4. resp. 5. priečka tabuľky FL.Portugalskí tréneri Chéu a Barbosa prišli do Trnavy pred aktuálnym ročníkom. Klub viedli v 22 ligových dueloch s bilanciou 9 víťazstiev, 3 remízy a 10 prehier. V Európskej lige mužstvo pod ich vedením prešlo cez prvé predkolo, v domácom pohári Spartak vypadol v osemfinále s Dunajskou Stredou."V prvom rade by som chcel poďakovať za možnosť byť súčasťou spartakovskej rodiny. Bolo mi potešením a zároveň vášňou byť v tejto sezóne trénerom tohto tímu. Je pravda, že táto sezóna bola odlišná ako tie predošlé, kvôli všetkým veciam, ktoré sa udiali a veľa zmenili. Najdôležitejšia zostáva práca, ktorú sme počas sezóny odviedli. Ani pre klub to nebola jednoduchá sezóna, keďže sa zmenilo veľa vecí. Každopádne je to klub s obrovským potenciálom, s úžasnými fanúšikmi, na ktorých nikdy nezabudnem. Rovnako, ako na niektoré zápasy, ako napríklad tie v Európskej lige, či so Slovanom alebo aj tie, ktoré sme nevyhrali, ale fanúšikovia nás neúnavne povzbudzovali a boli s nami. Sme si vedomí toho, že sme boli pod tlakom, ale ja tlak vnímam pozitívne a pre mňa to bola veľmi dobrá skúsenosť. Teraz odchádzam, ale Spartak zostane v mojom srdci a budem mu držať palce. Snažil som sa každý deň a v každom zápase urobiť maximum. Dúfam, že klub v budúcnosti dosiahne výborné výsledky a bude bojovať o trofeje. Toto mesto a fanúšikovia si to zaslúžia. Teraz sa najmä teším na rodinu, ktorú som nevidel od Vianoc. Užijem si čas s manželkou a dcérami a postupne bude premýšľať nad ďalšou kariérou,“ povedal portugalský kouč pred odchodom z Trnavy.