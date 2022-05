Spartak Trnava zdolal Slovan a vybojoval si pohár Slovnaft Cupu, kouča Weiss st. prehra mrzí

Najlepší moment Azevedovej kariéry

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Spartaka Trnava sa stali šampiónmi tohtosezónnej edície slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2021/2022. V nedeľňajšom finále na bratislavskom Tehelnom poli triumfovali nad domácim Slovanom 2:1 po predĺžení. "Andeli" sa stali víťazmi Slovenského pohára po tretí raz v ére samostatnosti a siedmykrát celkovo."Dlho sme sa venovali systému, aby sme niečo zmenili, pretože Slovanu sme v tejto sezóne nedali ani gól, mali sme tam dve prehry... Klobúk dolu pred hráčmi, že zvládli veľa informácií a veľa videa. Nakoniec to vyšlo," povedal na klubovom webe tréner Spartaka Michal Gašparík ml. Podľa 40-ročného kouča Trnavčania podriadili tejto zmene úplne všetko, no napokon boli úspešní. "Všetko nám to klaplo. Dali sme na krídla Bukatu a Mikoviča, nakoniec vyšli aj striedania s krídlami, ktoré rozhodli," dodal.Pred viac ako 10-tisícovou kulisou sa prvýkrát menilo skóre v 49. min., keď sa presadil bratislavský stredopoliar Alen Mustafič . Už o tri minúty však bolo vyrovnané, keď si hlavičku Martina Bukatu zrazil do vlastnej bránky zadák Slovana Vernon De Marco . Rozhodnutie priniesla 114. min, keď gólman "belasých" Adrián Chovan neudržal strelu Alexa Ivana a Brazílčan Dyjan Carlos de Azevedo sa zblízka nepomýlil."Bol to ťažký zápas. Slovan vyhral ligu, my pohár... Takto je to férové a myslím si, že za túto sezónu sme si to zaslúžili," poznamenal na webe SFZ stopér Spartaka Martin Škrtel . "Bol to najlepší moment mojej kariéry. Minimálne tri dni teraz nebudem spať a budem oslavovať s rodinou a kamarátmi," nadviazal strelec víťazného zásahu Azevedo.Kormidelníka Slovana Vladimíra Weiss st. mrzelo, že jeho mužstvo dvakrát inkasovalo po hrubých chybách v defenzíve."Vyhralo bojovné a takticky dobre pripravené mužstvo. Futbal je o chybách, my sme spravili dve, ktoré Trnava okamžite potrestala. Vedel som, že šancí dnes (8. mája pozn. redakcie) veľa nebude. Takéto skúsené mužstvo s hráčmi nad 30 rokov si to za stavu 1:0 musí uhrať lepšie, ľahšie... Zdolali sme sa sami, keď sme si prakticky sami dali dva góly. Je to naša chyba. Gratulujem Trnave, dala dva góly, my len jeden," skonštatoval po stretnutí podľa webu Slovana.