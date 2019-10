Spartak Trnava žiada znovu opakovať žreb osemfinále Slovnaft Cupu

Na snímke hráči Trnavy. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 2. októbra (TASR) - Vedenie futbalového klubu Spartak Trnava nie je spokojné s opakovaným žrebom osemfinále 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2019/2020. Kým pri prvom žrebovaní prišlo k faux pas, keď namiesto Dunajskej Stredy do osudia mylne pridali dvakrát Senicu, v utorkovom druhom žrebe v Sieni slávy slovenského futbalu sa zasa v miske s číslami vyskytla jedna otvorená loptička. Žrebujúci ju vytiahol a následne opäť vrátil do misky s ostatnými loptičkami. Obhajca titulu Spartak Trnava, ktorý by sa mal v osemfinále stretnúť na Žitnom ostrove s DAC Dunajská Streda, považuje žrebovanie za neregulárne a žiada jeho ďalšie opakovanie.uviedol Spartak vo svojom vyhlásení na klubovom webe.Hrací termín osemfinále je 30. október. Pri žrebe neplatilo regionálne ani súťažné nasadenie. Platilo jediné obmedzenie, a to, že ak sa stretnú kluby, ktoré delia dve súťaže, hrať sa bude na ihrisku hrajúceho nižšiu súťaž. Zápasy osemfinále sa hrajú na jeden zápas, v prípade nerozhodného výsledku sa nepredlžuje, ale nasleduje rozstrel z 11 m.