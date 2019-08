Spartak Trnava získal so Žiliny mládežníckeho reprezentanta Gamboša

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trnava 2. augusta (TASR) - Vedenie futbalového fortunaligistu Spartak Trnava sa dohodlo na spolupráci so slovenským reprezentantom do 21 rokov Martinom Gambošom, ktorý prichádza zo Žiliny. Talentovaný stredopoliar je žilinským odchovancom, no šesť rokov strávil v Nemecku, najskôr v Regensburgu a potom v mládežníckych tímoch TSV Mníchov 1860. Uplynulú sezónu strávil v žlto-zelenom drese a práve v nedeľu pred vzájomným súbojom Žilina – Trnava si prebral trofej za Gól mesiaca, keď utešene trafil do siete Slovana Bratislava.povedal pre oficiálnu webovú stránku Spartaka 21-ročný Gamboš, ktorého cieľom je presadiť sa do zostavy.dodal.