Spätné dotácie na podporu audiovizuálneho priemyslu sa majú zvýšiť

Bratislava 17. apríla (TASR) – Podpora audiovizuálneho priemyslu na Slovensku by mala byť v budúcnosti štedrejšia. Podľa návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde (AvF) budú môcť producenti žiadať o refundáciu 33 percent prostriedkov, ktoré pri výrobe filmových a televíznych diel investovali na Slovensku. Ide o 13-percentný nárast oproti súčasnosti. Návrh legislatívnej zmeny, ktorú predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR, v stredu schválila vláda.V súčasnosti sa spätné dotácie vyplácajú vo výške 20 percent oprávnených výdavkov, ktoré boli uhradené v súvislosti s realizáciou filmového projektu. Nimi sú všetky úhrady za tovary, služby, odmeny a mzdy zdaňované v SR.vysvetlil rezort.Pripomína v tejto súvislosti, že podpora audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom tzv. vratiek je v európskych štátoch bežnou formou podpory. "Štáty Európskej únie majú typicky sadzbu preplácania v rozmedzí 20 - 35 percent oprávnených nákladov s tendenciou ich zvyšovať," pripomína MK a ako konkrétne príklady uvádza 35-percentnú dotáciu v Holandsku či Rumunsku (zvýšené v roku 2018), 30-percentnú dotáciu, ktorú schválili v roku 2018 v Maďarsku, či zvýšenie na 30 percent, ktoré je v schvaľovacom procese v Estónsku a Poľsku.V návrhu novelizovaného zákona sa upravuje aj nová kompetencia AvF, ktorá mu umožní zrušiť osvedčenie o registrácii filmového projektu, ak sa po vydaní osvedčenia o registrácii projektu preukáže, že filmový projekt nespĺňa všetky zákonom ustanovené kritériá.Nový zákon má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020, novela však zavádza i prechodné ustanovenie, aby v období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 vybavil fond žiadosti o dotáciu podľa zákona v znení účinnom do 31. 12. 2019. Prechodné ustanovenie súvisí s tým, že sa rozširuje okruh osôb, vykonávajúcich činnosť v audiovízii o osoby zabezpečujúce verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu.vysvetlil rezort kultúry.Prvé dotácie v intenzite 33 percent bude teda AvF poskytovať až v roku 2021.V roku 2019 je podľa registrácie producentov a pripravovaných filmárskych projektov na Slovensku spĺňajúcich limity pre spätnú dotáciu alokovaná na tieto účely suma vo výške 4,7 milióna eur.