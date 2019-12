SPD si za nových lídrov zvolila kritikov Merkelovej vlády

SPD, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 6. decembra (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SDP) potvrdila ako svojich nových spolupredsedov Norberta Waltera Borjansa a Saskiu Eskenovú, ktorí patria medzi kritikov súčasnej veľkej koalície s konzervatívcami kancelárky Angely Merkelovej.Nových lídrov strany oficiálne schválili delegáti trojdňového zjazdu SDP, ktorý sa v piatok začal v Berlíne. Potvrdili tak voľbu členskej základne, ktorá si 67-ročného Borjansa a 58-ročnú Eskenovú vybrala v predchádzajúcom niekoľko týždňov trvajúcom hlasovaní.Borjansa, exministra financií Severného Porýnia-Vestfálska, v piatok podporilo 89,2 percenta delegátov zjazdu. Poslankyňa Spolkového snemu Saskia Eskenová získala 75,9 percenta hlasov, informovala agentúra DPA.Obaja noví spolupredsedovia patria k ľavicovému krídlu strany a kritizujú účasť SPD v spolkovej koaličnej vláde, v ktorej sú sociálni demokrati partnerom konzervatívneho bloku CDU/CSU.Výber nových spolupredsedov vyvolal pochybnosti ohľadne ďalšej budúcnosti tejto veľkej koalície.Novozvolení lídri podľa agentúry AP prisľúbili, že budú presadzovať jasné ľavicové smerovanie strany. Nepožadujú však okamžitý odchod sociálnych demokratov z vlády uprostred volebného obdobia.Radi by však od CDU/CSU dosiahli určité ústupky, ktoré by výraznejšie dostali do vládnej politiky sociálnodemokratickú agendu, napríklad v oblasti zvýšenia minimálnej mzdy, posilnenia verejných investícií a razantnejšej klimatickej politiky. Vyplýva to z programového dokumentu, ktorý Borjans a Eskenová predložili delegátom zjazdu.uviedla Eskenová v prejave k účastníkom zjazdu.Konzervatívny blok CDU/CSU však vylučuje možnosť otvárania koaličnej dohody s SPD.Členovia SPD hlasovali o nových spolupredsedoch od 14. októbra. Výsledky volieb boli oficiálne vyhlásené 30. novembra. Borjans a Eskenová v nich jednoznačne porazili konkurenčný predsednícky tandem Olaf Scholz a Klara Geywitzová, ktorý mal podporu straníckeho establišmentu a jednoznačne preferoval zotrvanie SPD v Merkelovej vláde.SPD si volila nových lídrov po tom, ako v júni z funkcie predsedníčky odstúpila Andrea Nahlesová. Funkcie sa vzdala po tom, ako sociálni demokrati neuspeli vo voľbách do Európskeho parlamentu.