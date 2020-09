Špecializovaný súd predĺžil väzbu obvinenej Jankovskej, pred sudcu prišla napriek hladovke

Sťažnosť proti rozhodnutiu

Zamietnutá žiadosť o prepustenie

Zadržaní počas akcie Búrka

21.9.2020 - Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer-SD Monika J. zostáva vo väzbe. O predĺžení lehoty trvania väzby do 11. marca 2021 u nej a zároveň aj u sudcu Richarda M. rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici.Ako ďalej informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, u obvinenej sudkyne Denisy C. sudca lehotu nepredĺžil.Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože prokurátor aj obvinení podali proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.Monika J. sa dostavila pred sudcu ŠTS napriek hladovke, ktorú drží vo väzbe už druhý týždeň. Podľa jej advokáta Petra Erdösa v jej prípade dochádza k výrazným prieťahom v trestnom konaní.Hladovkou chce podľa neho obvinená poukázať na bezmocnosť voči nezákonnosti a svojvôle, ktoré sa dejú voči jej osobe, pričom ona sa nebráni tomu, aby orgány činné v trestnom konaní riadne vyšetrili túto vec.Monika J. sa z väzby pokúšala dostať v auguste, keď jej žiadosť o prepustenie zamietol ŠTS.O jej sťažnosti následne rozhodoval Najvyšší súd SR (NS SR), ktorý konštatoval, že trestné stíhanie pre skutky kvalifikované ako prijímanie úplatku a účastníctvo na trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa je opodstatnené a dôvody kolúznej a preventívnej väzby u nej naďalej pretrvávajú.Denisu C. vtedy banskobystrický špecializovaný súd prepustil, ale senát NS SR jej žiadosť o prepustenie zamietol s tým, že dôvod kolúznej väzby nepominul.Bývalú štátnu tajomníčku Moniku J., sudkyňu Denisu C. a sudcu Richarda M. zadržali v marci spolu s ďalšími sudcami počas policajnej akcie Búrka pre podozrenia z korupcie.Národná kriminálna agentúra v tejto kauze obvinila 18 osôb a z nich 13 sudcov, pričom niektorí sú stíhaní na slobode, iní väzobne.