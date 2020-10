Špecializovaný trestný súd sa vrátil ku kauze Devín banky, obžalovaní vypovedali vo veci zmeniek

Senát vrátil vec na prerokovanie

Štát nevyplatil sľúbenú odmenu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) pracovisko Banská Bystrica sa v stredu 21. októbra začalo hlavné pojednávanie v staršej kauze Devín banky, ktorú pred rokom vrátil na opätovné prerokovanie a rozhodnutie Najvyšší súd SR Bývalý generálny riaditeľ Devín banky Ľubomír K. a štyria ďalší spoluobžalovaní vypovedajú vo veci úložiek a zmeniek z roku 2001, úverov ruským a slovenským firmám a k ďalším skutočnostiam z obdobia, ktoré predchádzalo vyhláseniu nútenej správy nad Devín bankou. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) žaluje obžalovaných ako organizovanú skupinu pre spreneveru a úverový podvod.Špecializovaný trestný súd ukončil dokazovanie a pojednávanie odročil predseda senátu na 26. októbra, keď už majú byť prednesené záverečné reči.Senát na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici v máji 2018 oslobodil spod obžaloby bývalého generálneho riaditeľa súkromnej Devín banky Ľubomíra K. a jeho piatich spoluobžalovaných, pretože skutky nie sú trestným činom.Prokurátor ÚŠP sa voči rozsudku odvolal. V októbri 2019 Najvyšší súd SR potvrdil pre jednu osobu Janu K. oslobodzujúci rozsudok a u ostatných obžalovaných zrušil napadnutý rozsudok a vrátil vec na prerokovanie a rozhodnutie ŠTS.Medzi obžalovanými sú dvaja bývalí generálni riaditelia Devín banky Ľubomír K. a Pavel R., bývalá šéfka úverového oddelenia Dáša L. a jeden člen jej predstavenstva. Podľa obžaloby trestnú činnosť páchali v rokoch 1998 až 2001 a spôsobili škodu viac ako 70 miliónov eur.Devín banka skončila po tom, ako na ňu Národná banka Slovenska uvalila nútenú správu. S Devín bankou bola prepojená personálne aj majetkovo spoločnosť APIS. Preto sa medzi obžalovanými ocitli aj predstavitelia tejto spoločnosti Viliam Ž. a Jana K.V rozsiahlom dokazovaní sa podľa predsedu senátu ŠTS tvrdenia obžaloby nepreukázali. Banka sa zaoberala aj deblokáciou ruského dlhu voči Slovensku. Vo februári 1996 banka uzavrela s Ministerstvom financií SR mandátnu zmluvu o odmene za vykonané deblokácie.Štát však bez toho, aby namietal výšku náhrady, ju odmietol vyplatiť. Podľa súdu by jej vyplatenie s najväčšou pravdepodobnosťou zabránilo nútenej správe banky a následne konkurznému konaniu. Obhajoba špecifikovala nevyplatenú čiastku na dve a pol miliardy vtedajších slovenských korún.Devín banku založili tri odborové zväzy spolu so Slovenským zväzom výrobných družstiev a Slovenskou poisťovňou v roku 1992. Nútenú správu nad Devín bankou vyhlásili v auguste 2001. Náhrady za jej nedostupné vklady začala v novembri 2001 vyplácať Slovenská sporiteľňa. Do novembra 2004 bolo viac ako 103-tisíc klientom vyplatených viac ako 11,6 miliardy slovenských korún.