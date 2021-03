Špeciálna chémia nás chráni každý deň. Vďaka nej sú plasty osobitne odolné voči horeniu

Keď sa odolné plasty starajú o pokojný spánok

Bezpečne aj na ceste

Špeciálne plasty musia ustrážiť tlačiarne a kopírky, ktoré sa kriticky zohrievajú

Nehorľavé materiály v nemocniciach

Každá sekunda sa počíta

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

3.3.2021 (Webnoviny.sk) -Martin nerozmýšľa nad tým, čo by sa mohlo stať, ak by pri výrobe telefónu a jeho doplnkov boli použité nevyhovujúce komponenty. Pokiaľ sa v telefóne pri nabíjaní generuje príliš mnoho tepla, látky prítomné v kábli alebo v konektore spôsobia zmenu molekulárnych reťazcov. Toto miesto okamžitého spaľovania spočiatku vedie k zuhoľnateniu materiálu. V prípade hroziaceho požiaru kábla sa pri použití odolných plastov vytvorí druh ochrannej vrstvy, ktoré horenie spomalí alebo mu dokonca úplne zabráni.Bezpečnosť produktov z hľadiska požiarnej ochrany závisí od mnohých faktorov. Napríklad zásuvky a káble sú vyrobené z rôznych plastov v závislosti od ich použitia. Bežne v nich nájdeme komponenty z polyamidov, polyestru, PVC alebo gumy.Práve v nabíjačke Martinovho telefónu nájdeme špeciálne, odolné a nehorľavé plasty od spoločnosti LANXESS, ktorá sa zameriava na špeciálne chemikálie. Produkty Firemaster alebo Uniplex sa používajú pri výrobe konektorov. Disflamoll a Reofos sú súčasťou káblov. Martin preto môže pokojne spať.Martin začal už počas raňajok odpisovať na e-maily cez svoj mobil. Potom nasadne do auta a odchádza do práce. Aj v interiéri vozidla sú použité riešenia protipožiarnej ochrany od LANXESS, ktoré spomaľujú horenie, ako aj spomínané výrobky Disflamoll, Levagard či Reofos. Samozrejmosťou sú aj komponenty z nehorľavých plastov, ktoré sú použité v kábloch a zásuvkách. Nájdeme ich aj v umelej koži na sedadlách alebo na vnútornej strane strechy vozidla. A Martin? Dôležité komponenty, ktoré zaisťujú bezpečnosť, si vo svojom aute ani nevšimne.Aj v Martinovej kancelárii je veľa miest, kde sú použité komponenty LANXESS spomaľujúce horenie. Sú to napríklad izolačné peny, v ktorých nachádzame produkty ako Levagard či Emerald Innovation 3000.Najvyššiu ochranu musia v kancelárskom "open space" spĺňať už spomínané káble, zásuvky, kryty počítačov, tlačiarní, kopírovacích strojov a ďalších zariadení, ktoré sú v prevádzke viac ako osem hodín denne a ich vznietenie by tak mohlo viesť ku katastrofe. Martin si kvôli tomu nemusí robiť starosti a môže sa v kľude venovať práci a dopĺňať svoju dávku kofeínu z kancelárskeho kávovaru. Ani v ňom nechýbajú komponenty od LANXESS.Martin odchádza z práce o niečo skôr. Je na ceste do nemocnice za svojou babičkou, ktorá má zlomenú nohu. V zdravotníckych zariadeniach je bezpečnosť najvyššou prioritou, nevynímajúc protipožiarnu ochranu. Aj v podlahovej krytine, pod nohami lekárov, zdravotných sestier a pacientov, sú ohňovzdorné prvky.Typické požiadavky na materiály podlahových krytín sú nízka horľavosť, pomalé šírenie plameňa v prípade požiaru a nízka hustota dymu. Aby bolo možné v prípade núdze získať cenný čas na únik osôb, sú v nich zakomponované prvky spomaľujúce horenie, ako je Disflamoll či Reofos.Práve firmy, ako je LANXESS, budujú dôveru zákazníkov. Prevencia a potláčanie požiaru hrajú pri vývoji plastov zásadnú úlohu. Experti preto každý deň pracujú na vývoji stále dokonalejších materiálov. My sa tak pri každodenných činnostiach nemusíme báť o naše zdravie a bezpečnosť. Či už doma, v práci alebo na ceste. A ak predsa len dôjde k havárii, práve vďaka spomaľovačom horenia získajú ľudia cenné sekundy až minúty, aby mohli uniknúť z kabíny auta ešte predtým, ako začne horieť.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2019 dosiahol obrat 6,8 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 400 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis