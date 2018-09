Špeciálna prokuratúra rieši prípad korupcie posudkovej lekárky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. septembra (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal koncom augusta na Špecializovaný trestný súd návrh na schválenie dohody o vine a treste s MUDr. Jankou P. obvinenou z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu. TASR informovala o tom v piatok (31.8.) hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.objasnila hovorkyňa.Ďalej posudková lekárka s miestom výkonu v pobočke Sociálnej poisťovne v apríli 2017 prijala vo svojej kancelárii úplatok vo forme obálky s nezisteným obsahom od Márie L. za prítomnosti jej manžela za to, že posúdi mieru poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť tak, aby jej bol priznaný invalidný dôchodok, pričom Mária L. bola posudkovou lekárkou MUDr. Jankou P. uznaná invalidnou.Napokon ako posudková lekárka s miestom výkonu v pobočke Sociálnej poisťovne v máji 2017 vo svojej kancelárii prijala úplatok vo forme červenej obálky s nezisteným obsahom a tašku s modrými pruhmi od K. B. za to, že jej manželovi P. B. dopredu posúdi mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť tak, aby mu bol schválený čiastočný invalidný dôchodok. Po ich odchode z kancelárie vložila obálku do svojej kabelky a tašku vložila do skrine.Na dve ženy, ktoré podplácali, a to Máriu L. a Lenku N., podal prokurátor ÚŠP na súd obžalobu za prečin podplácania.