Špeciálne jednotky predviedli ukážku zásahu pred šéfom výboru NATO

Na snímke ukážka spôsobilostí príslušníkov síl pre špeciálne operácie OS SR za účasti predsedu vojenského výboru NATO Stuarta Peacha v Bratislave 2. júla 2019. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 2. júla (TASR) – Vojaci Síl pre špeciálne operácie predviedli v utorok v Bratislave ukážku svojej práce, kde mohli novinári a vojenskí hodnostári sledovať zásah vojakov a bojovej techniky vrátane vrtuľníkov UA60. "Všetci Slováci by mali byť hrdí na svoje ozbrojené sily", povedal predseda vojenského výboru NATO Stuart Peach, ktorý bol divákom podujatia. To bolo súčasťou Konferencie veliteľov Ozbrojených síl (OS) SR, ktorá je tematický zameraná aj na hybridné hrozby. Informoval o tom hovorca OS SR Štefan Zemanovič.Peach po ukážke vojakov uviedol, že je Slovensko za posledných 15 rokov blízkym spojencom NATO a že mu týmto ďakuje za podporu.uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. Toto stredisko bude mať podľa jeho slov pod velením jednotky, ktoré budú pripravené aj na civilno-vojenskú spoluprácu, psychologické operácie, infooperácie, ale aj nasaditeľné prvky kybernetickej obrany. Zmeko taktiež avizoval vytvorenie školiaceho strediska.Na margo ukážky, ktorá zahŕňala streľbu, výbuchy, let stíhačky, vrtuľníkov a extrakciu civilistu, Zmeko uviedol, že demonštrovala spôsobilosti, ktoré majú špeciálne sily. Dodal, že špeciálne jednotky sú pripravené aj na civilné operácieuviedol Zmeko. Dodal, že požiadavka NATO poslať do Afganistanu ďalších vojakov, bude zo slovenskej strany realizovaná v priebehu tohto roka.