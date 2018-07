Špeciálne olympiády: Futbalistky SR zdolali Brazíliu a sú v semifinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 19. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v unifikovanom futbale postúpili na medzinárodnom turnaji v Chicagu už do semifinále. V skupine si poradili najskôr s domácim tímom USA 8:2 a potom zdolali aj Brazíliu 5:0. Už pred záverečným vystúpením proti Keni si tak zabezpečili prvenstvo v skupine a účasť medzi elitným kvartetom.Turnaj v Chicagu je súčasťou osláv 50. výročia založenia Špeciálnych olympiád.uviedla Jana Gantnerová, vedúca slovenskej delegácie a športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.Šestica futbalistiek s mentálnym postihnutím zo Spojenej školy internátnej v Žiline sa pod vedením trénera Stanislava Mráza zo Športového tréningového centra v Púchove a pedagogičky Evy Jantákovej od začiatku roka pripravovala spolu s piatimi futbalistkami bez mentálneho postihnutia z reprezentačného družstva SR dievčat do 19 rokov a reprezentácie žien SR.povedal Vladimír Lupták, koordinátor Grassroots projektov Slovenského futbalového zväzu.Na turnaji v USA štartuje spolu 24 ženských a mužských tímov z celého sveta. Finálové zápasy bude 20. júla vysielať aj zámorská športová televízna stanica ESPN2. V unifikovanom športe hrajú v jednom tíme športovci s mentálnym postihnutím so športovcami bez mentálneho postihnutia.