Špeciálny plast umožňuje motoru auta „správne dýchať“

Puzdro pohonu regulácie v moderných autách sa vyrába z PBT laserovým zváraním



Kombinácia materiálov LANXESS dáva zmesiam na báze PBT jedinečné vlastnosti



Materiál a spôsob spájania zaručujú vysokú odolnosť v horúcich a vlhkých podmienkach a vysokú rozmerovú stabilitu



Nákladovo efektívny výrobný proces

Vynikajúce výsledky testov

Laserové zváranie - najnovší trend

Optimalizovaný proces spaľovania

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnych plastoch

11.10.2021 (Webnoviny.sk) -Zmesi na báze polybutyléntereftalátu (PBT) od nemeckej spoločnosti LANXESS ponúkajú nielen vysokú stabilitu pri hydrolýze v horúcich a vlhkých podmienkach, ale aj dobrú transparentnosť pri laserovom zváraní. Táto kombinácia je výnimočná, pretože tieto dve vlastnosti materiálu sa zvyčajne navzájom vylučujú. Spoločnosť LANXESS teraz ponúka rad PBT zlúčenín, ktoré úspešne kombinujú tieto dve vlastnosti. Jedným z príkladov je Pocan B3233HRLT (odolný voči hydrolýze, laserovo transparentný), ktorý sa už používa v mnohých veľkoobjemových aplikáciách a možno ho použiť napríklad na výrobu puzdier pre mechatronické pohony na riadenie vírenia. Výrobca automobilov so sídlom v južnom Nemecku vybavuje týmito pohonmi niekoľko svojich dieselových motorov. Servopohony vyvinula a vyrába spoločnosť Sogefi Air & Cooling SAS v Orbey vo Francúzsku. Spoločnosť je súčasťou talianskej skupiny Sogefi S.p.A., ktorá je jedným z popredných svetových dodávateľov filtračných systémov, flexibilných podvozkových komponentov a systémov nasávania vzduchu a chladenia motorov vozidiel."Naša zmes PBT bola vybraná preto, lebo dokáže odolávať vysokým teplotám pod kapotou automobilu, a to aj vo veľmi vlhkých podmienkach," hovorí Jean-Marie Olivé, špecialista na vývoj aplikácií v oddelení vysokoúčinných materiálov (HPM) spoločnosti LANXESS. "Náš materiál tiež zaručuje nízku mieru deformácie a vysokú rozmerovú stabilitu. Vďaka týmto vlastnostiam je ideálny pre zložité geometrie takýchto kompaktných puzdier." Aj keď je materiál zafarbený na čierno, stále poskytuje vysokú úroveň priehľadnosti v rozsahu vlnových dĺžok laserov, ktoré sa zvyčajne používajú na laserové zváranie plastov. "To zaručuje stabilné a efektívne zváranie komponentov krytu," dodáva Olivé.Vynikajúcu odolnosť Pocanu B3233HRLT voči horúcemu a vlhkému prostrediu dokazuje dlhodobý test SAE/USCAR-2 Rev. 6, ktorý sa vykonáva podľa normy stanovenej Americkou spoločnosťou automobilových inžinierov (SAE) a považuje sa za jeden z najnáročnejších testov hydrolýznej stability plastov na svete. Hotový diel je vystavený výrazným teplotným zmenám počas mnohých cyklov pri relatívnej vlhkosti až do 100 %. Olivé: "V testoch vzoriek vykonaných za podobných podmienok naša zmes spĺňa požiadavky triedy 3 a odoláva teplotám až do 125 °C."Laserové zváranie je metóda spájania termoplastických komponentov. Je ideálny na nákladovo efektívnu a hospodárnu výrobu veľmi malých komponentov so zložitou geometriou, takže dokonale podporuje trend miniaturizácie elektrických a elektronických funkcií. Tento proces využíva energiu laserového svetla. Laserový lúč prechádza cez komponent priehľadný pre laser a je absorbovaný druhým komponentom - zvyčajne čiernym pigmentom - pod ním. Táto absorpcia vytvára teplo, ktoré roztaví povrch druhej zložky. Vedenie tepla potom zmäkčí povrch prvého komponentu, čím sa medzi oboma komponentmi vytvorí pevný zvarový spoj. V prípade servopohonu je laserovo priehľadná časť vyrobená z materiálu Pocan B3233HRLT s laserovo priehľadným čiernym sfarbením, zatiaľ čo absorpčná polovica puzdra je vyrobená z materiálu Pocan B3233HR.Servopohony regulácie vírenia sú súčasťou systémov regulácie vzduchu v spaľovacích motoroch. Ich úlohou je regulovať prívod vzduchu do nasávacej jednotky a zároveň zabezpečiť dostatočné vírenie vzduchu. Pomáhajú optimalizovať spaľovacie procesy, a tým zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vysokej účinnosti motora, ktorá sa v konečnom dôsledku prejavuje vysokou hospodárnosťou a zodpovedajúcou nízkou spotrebou paliva.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2020 dosiahol obrat 6,1 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 800 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis