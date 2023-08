Špeciálny prápor Šaman preniká hlboko do okupovaných území a spôsobuje Rusom straty 

7.8.2023 (SITA.sk) - Špeciálne sily obranného spravodajstva Ukrajiny podnikajú úspešné operácie na ľavom brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti a napredujú. Oznámilo to ukrajinské obranné spravodajstvo na komunikačnej platforme Telegram.„Bojovníci jednotky špeciálnych síl, práporu Šaman, postupujú hlboko do okupovaných území a pokračujú v spôsobovaní strát nepriateľovi," napísalo obranné spravodajstvo.Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Obranné spravodajstvo Ukrajiny poznamenalo, že príslušníci špeciálnych síl zničili jednu z jednotiek ruských „raketových síl pre špeciálne operácie". Kyjev presne nekonkretizoval, kedy a kde sa to stalo.