Špeciálny prokurátor Kováčik ide do väzby, ale proti rozhodnutiu súdu podal sťažnosť

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) rozhodol v prípade špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a policajného funkcionára Norberta Pakšiho o vzatí do väzby. Obaja sú obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iných skutkov.Dôvodom väzby je u obvineného Kováčika obava z možného ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti, v prípade obvineného Pakšiho je to obava z možného úteku, ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti.„Súd neprijal peňažnú záruku ponúknutú manželkou obvineného a ani jeho písomný sľub. Súd súčasne rozhodol, že ani u jedného z obvinených nie je možné dosiahnuť účel väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjaková s tým, že obvinený podal proti rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR (NS SR) Rozhodnutie o vzatí do väzby je u druhého obvineného právoplatné.