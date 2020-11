Špeciálny prokurátor musí byť podľa SaS čestný človek. Hlas je presvedčený, že post obsadí Lipšic

Hlas-SD nevidí dôvod na návrh kandidáta

Tvrdo vypočujú kandidátov

14.11.2020 - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nemá žiadneho favorita na funkciu špeciálneho prokurátora. V prvom rade tu však musí byť čestný človek. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca liberálov Ondrej Šprlák.Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) vyhlási voľbu nového špeciálneho prokurátora, keď bude zvolený nový generálny prokurátor. Doterajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa totiž svojej funkcie vzdal.„Otázka o konkrétnom postupe je ešte predčasná. Každopádne, ľuďom sme sľúbili, že vrátime ich dôveru v právny štát a podporíme takého kandidáta, ktorý nás presvedčí, že má na to najlepšie predpoklady," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) nevidí dôvod predkladať návrh kandidáta na špeciálneho prokurátora. „Keďže sme presvedčení, že na tento post zasadne Daniel Lipšic. Zmenu zákona o prokuratúre sme nazvali Lex Lipšic práve preto, že mala otvoriť dvere tomuto pánovi na jeden z dvoch kľúčových prokurátorskych postov," podotkla hovorkyňa Hlasu Patrícia Medveď Macíková.Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) ešte počas týždňa povedal, že si netrúfa povedať, kto by mal Dušana Kováčika nahradiť. „Mal by tam byť človek, ktorý je morálne a odborne zdatný. Dúfam, že sa prihlási veľa kandidátov a kandidátok. Tvrdo vypočúvajme a potom sa rozhodnime,“ povedal.Kandidáta na špeciálneho prokurátora môže navrhovať generálny prokurátor, poslanci NR SR, minister spravodlivosti SR, verejný ochranca práv, rada prokurátorov, profesijná organizácia právnikov a taktiež právnická fakulta vysokej školy so sídlom v SR a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.