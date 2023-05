SPECTRUM Tower: Revolučná koncepcia kancelárií už aj na Slovensku

Medzi dôležité výhody patrí:

1. AAA LOKÁCIA

2. FLEXIBILITA

3. EMPLOYEE WELLBEING

4. MODEL SWYC

5. DATA DRIVEN BENEFITY

6. VIRTUÁLNY BIZNIS MÓD

7. TOP TECHNOLOGICKÁ ÚROVEŇ

Pre bližšie informácie o možnostiach nájmu v SPECTRUM Tower kontaktujte skúsený odborný tím maklérov na e-mailovej adrese prenajom@spectrumtower.sk alebo navštívte www.spectrumtower.sk.

23.5.2023 (SITA.sk) - Jedinečný koncept organických kancelárií – SPECTRUM Tower vznikol v bývalej budove Tatrabanky a prináša 7 unikátnych riešení, ktoré tieto priestory robia atraktívne pre nájomníkov a váš biznis.Moderný idea hub spĺňajúci najvyššie technické, prevádzkové a komunitné štandardy. To je koncept organických kancelárií SPECTRUM Tower . Tento jedinečný organický office space vznikol v bývalej budove Tatrabanky a prináša 7 unikátnych riešení pre nájomníkov. SPECTRUM Tower reflektuje najnovšie trendy psychológie, udržateľnosti i zdieľanej ekonomiky a plní individuálne nároky ľudí využívajúcich tieto priestory.AAA adresa = špičková dopravná dostupnosť (Accessibility), pestrá infraštruktúra (Assortment) a atraktívne výhľady (Attraction). Kredit priestorov navyše zvyšuje aj dostavba električkovej trate, blízkosť Sadu Janka Kráľa či novovznikajúce štvrte Nové Lido a Southbank. SPECTRUM Tower je flexibilný priestor, ktorý môže byť atraktívnym pre rozličné typy nájomcov od startupov až po lokálne oddelenia nadnárodných firiem. Všetky kancelárie sú zariadené, pričom úroveň vybavenosti je na škále od ekonomickej verzie, pripravenej na okamžité nasťahovanie až po prémiovú verziu s realizáciou náročnejších interiérových úprav podľa individuálnych požiadaviek klienta. Doba viazanosti prenájmu je od 2 rokov, a cena od 11 eur / m2.K zvyšovaniu ratingu spokojnosti zamestnancov v SPECTRUM Tower prispievajú tiež inovácie a riešenia, ako sú otvárateľné okná, zelené zóny či pešia dostupnosť parku. To všetko tvorí prírodou inšpirovaný biofilický dizajn, ktorý zvyšuje vyrovnanosť, tvorivosť a produktivitu. SPECTRUM Tower uvádza model SWYC (Share-What-You-Can). Zdieľanie kancelárskych, eventových či oddychových priestorov šetrí prevádzkové náklady a nájomcovia získajú prístup k celému spectru benefitov.Už žiadne zbytočné vyhadzovanie peňazí za vychytávky, ktoré nik nevyužíva. Model data driven benefitov pomáha šetriť náklady nájomcov tým, že monitoruje a vyhodnocuje informácie o využiteľnosti benefitov. Na základe dátovej analýzy možno balíky upravovať.Ak patríte medzi firmy, ktoré nepotrebujú každodenné fungovanie vo fyzickom kancelárskom priestore, no zároveň hľadáte reprezentatívne firemné sídlo, kde budete mať v prípade potreby k dispozícii rokovacie miestnosti, nahrávacie štúdio či eventový priestor, tak aj pre vás je riešením práve SPECTRUM Tower V týchto moderných kanceláriách nájdete na každom poschodí vlastné serverovne, priame prepojenie s dátovým centrom či dvojúrovňové energetické zabezpečenie, ktoré eliminujú riziko výpadkov a zvyšujú úroveň technologickej zrelosti a sebestačnosti.Informačný servis