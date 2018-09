Speth: Zlá dohoda o brexite ohrozí britský automobilový priemysel

Na snímke generálny riaditeľ automobilky Jaguar Land Rover Ralf Dieter Speth. FOTO TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Birmingham 11. septembra (TASR) - Zlá dohoda o brexite môže stáť automobilový priemysel desaťtisíce pracovných miest a ohroziť produkciu najväčšej britskej automobilky Jaguar Land Rover (JLR), varoval jej šéf Ralf Speth. Dodal, že v tejto chvíli nevie, či závody firmy budú môcť bezprostredne po vystúpení Británie z Európskej únie (EÚ) fungovať.Speth upozornil, že automobilka nebude môcť vyrábať, ak colné kontroly po brexite spôsobia, že sa z diaľnice vedúcej z a do juhoanglického prístavu Dover, ktorá sa používa na transport súčiastok, stane pre zápchyuviedol Speth. "V tejto chvíli neviem ani to, či naše výrobné závody v Británii dokážu fungovať do 30. marca."Britský automobilový priemysel, ktorý zamestnáva 850.000 ľudí, je v prevažnej miere je v rukách zahraničných vlastníkov a je závislý od dodávateľských a distribučných sietí rozprestretých po celom svete, ale predovšetkým po EÚ, ktorá je jeho najväčším exportným trhom.Podľa Spetha je slobodný prístup k jednotnému trhu EÚ pre Jaguar Land Rover, ktorý vlani vyrobil takmer tretinu z 1,67 milióna áut vyprodukovaných v Británii, rovnako dôležitým pre jeho biznis,. Takisto varoval, že dlhodobý problém s nízkou produktivitou v Británii sa môže ešte spojiť s dohodou o brexite, ktorá zníži konkurencieschopnosť krajiny.Jaguar Land Rover, ktorý otvára závod na Slovensku, tvrdí, že už teraz je pre automobilku výroba lacnejšia v zahraničí.Dodal, že akékoľvek problémy na hraniciach ohrozia výrobu.