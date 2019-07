Speváčka Beyoncé zverejnila skladbu Spirit k filmu Leví kráľ

Beyoncé Giselle Knowles-Carter

.... začala hudobnú kariéru v 90. rokoch ako členka skupiny Destiny's Child, s ktorou má na konte štyri štúdiovky, no neskôr sa vydala na sólovú dráhu.



Ako sólistka uviedla na trh albumy Dangerously In Love (2003), B'Day (2006), I Am... Sasha Fierce (2008), 4 (2011), Beyoncé (2013) a Lemonade (2016). Speváčka získala už 23 cien Grammy, tri z nich ešte ako členka Destiny's Child.



Ako herečka sa predstavila napríklad v snímkach Austin Powers v Zlatom úde (2002), Pokušenie (2003), Ružový panter (2006), Dreamgirls (2006), Cadillac Records (2008) či Posadnutá (2009).





11.7.2019 (Webnoviny.sk) - Americká speváčka Beyoncé zverejnila skladbu Spirit. Novinka sa bude nachádzať na sountracku k filmu Leví kráľ, ktorý začnú v slovenských kinách premietať 18. júla. Beyoncé je kurátorkou albumu The Lion King: The Gift, ktorý sa dostane na trh 19. júla.Tridsaťsedemročná rodáčka z Houstonu v Texase vo filme takisto prepožičala hlas levici menom Nala. Okrem nej sa na snímke podieľali aj režisér Jon Favreau, Keegan-Michael Key, Donald Glover, Seth Rogen, Amy Sedaris a ďalší.Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.