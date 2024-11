Speváčka Janais uvádza vianočné koncerty

Speváčka Janais prichádza aj tento rok so zimnou hudobnou nádielkou. S vianočnými koncertmi zavíta do 17 slovenských miest a obcí.





Sériu koncertov začína už 1. decembra vo Finticiach, predstaví sa aj v Nitre, Piešťanoch, Leviciach, Bratislave, Považskej Bystrici, Bojniciach , Prešove, Trenčíne a tento rok ukončí koncertnú šnúru 27. decembra v Ružomberku.Vianočné koncerty Janais spájajú prvky popu, folklóru a šansónu. Najväčšiu časť repertoáru tvoria piesne zo speváčkinho vianočného albumu, no na koncerte zaznejú aj piesne z posledného albumu Dve tváre Janais. Piesne Domov, Len kvôli nám, Prečistaja Diva či Spi Isuse, spi totiž za posledné dva roky oslovili fanúšikov najviac."Teším sa, že poslucháči naše originálne úpravy ocenili. V spleti veselých vianočných melódií môžu tieto piesne zaujať hlbšie, dostať sa poslucháčovi viac pod kožu. Rusínčine či ukrajinskému jazyku v týchto piesňach nemusíte dokonale rozumieť, výraz a emócia sú tak silné, že dokážu suplovať význam textu," hovorí speváčka.Súčasťou koncertov sú aj svetoznáme vianočné klasiky, ako Let it snow či Winter Wonderland, v slovenčine Nech sneží a Zimnou krajinou."Novinkou mojich tohtoročných vianočných koncertov bude cover verzia piesne The first Noël. Tú som prepísala do slovenčiny pod názvom Vianočný príbeh," uviedla speváčka.K vianočným koncertom dodáva: "Na jeden mesiac v roku takmer úplne zmeníme koncertný repertoár a verte, že je to pre mňa, ale aj pre celú kapelu, krásna zmena. Jemnosť a zároveň veselosť týchto vianočných koncertov je vidieť aj cítiť na pódiu medzi nami, ale aj v publiku a my si naše čarovné hudobné Vianoce vychutnávame naplno. Každý jeden koncert, každé milé stretnutie s fanúšikmi je aj pre nás samých vianočným obohatením."Janais je slovenská speváčka a pesničkárka spievajúca v slovenčine, angličtine a francúzštine. Vydala päť štúdiových albumov, sú nimi Svetaboj (2009), Eufória (2013), Vianočná Janais (2015), Ilúzie (2018) a Dve tváre Janais (2022). Album Vianočná Janais získal nielen skvelé kritiky, ale aj zlatú platňu za predaj, a to najlepšie z neho zaznieva každoročne na speváčkiných decembrových koncertoch.