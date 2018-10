Speváčka Lera o role v muzikáli Matúš Čák Trenčiansky Foto: René Miko Speváčka Lera o role v muzikáli Matúš Čák Trenčiansky Foto: René Miko

Bratislava 8. októbra - Zákerná a neľútostná vrahyňa v tmavom kostýme a v čiernej parochni! Taká je speváčka a herečka Lenka Rakárová v muzikáli Matúš Čák Trenčiansky o legendárnej postave slovenskej histórie, o ktorom sa deti učia ako o pánovi Váhu a Tatier. Rockerka Lera je známa z hier Rómeo a Júlia, Ôsmy svetadiel, Čajočky či Krysař. V muzikáli sa cíti komfortne ako speváčka aj ako herečka, akoby jej rolu písali priamo na telo. Najbližšie si Matúša Čáka Trenčianskeho môžete pozrieť 19. a 20. októbra 2018 v bratislavskom divadle Wüstenrot v Dome odborov Istropolis.Titulnú rolu v muzikáli si vyspieval český hviezdny spevák Jiří Zonyga, vedľa neho exceluje ako kráľ mladý Martin Harich a zlého intrigánskeho kardinála s chuťou hrá charizmatický Peter Kočiš. Dve ženské úlohy sa ušli aj skúsenej Petra Maxinovej, ktorá je zároveň dramaturgičkou diela a speváčke s rockovým srdcom Lenke Rakárovej, ktorú diváci poznajú ako Leru zo speváckeho tria LADY COLORS. Lenka Rakárová je známa z hier Rómeo a Júlia, Ôsmy svetadiel, Čajočky či Krysař.„V Matúšovi Čákovi hrám zákernú a neľútostnú nájomnú vrahyňu Kumu z kmeňa Kumáncov, ktorá okrem zisku rieši aj osobnú pomstu za povraždených predkov z jej rodu. Je výzvou hrať charakter odlišný od bežného života. Po javisku lietam s nožmi, lukom, šípmi, tancujem, spievam náročné party a je to svojim spôsobom aj zaujímavá psycho-hygiena. Agresiu vložím do mojej postavy a v civile som ako baránok,“ opisuje svoju postavuPre Lenku ako pre rockovú speváčku sú to ideálne hlasové polohy a energia, ktorá sála z muziky. Spievanie je náročné, takže musí byť v dobrej kondícii, keďže nemá alternáciu.„V muzikáli sa cítim komfortne aj ako speváčka aj ako herečka. Mám pocit, že postavu písali priamo na mňa. Sme skvelý a zohratý kolektív inšpiratívnych a talentovaných ľudí. Najväčším prekvapením je pre mňa mladý, ale už komplexný umelec - Peter Pavlík, ktorý stvárňuje vtipného a rafinovaného kuchára,“ oceňuje špičkových kolegovÚžasný spev a charizma hlavnej hviezdy muzikálu, rešpektovaného speváka z Čiech Jirku Zonygu inšpirujú aj Leru. Lenka si zahrala negatívnu postavu vrahyne z kmeňa Kumáncov, v mene ktorého chystá pomstu za vyvraždenú rodinu. Melodická, akoby dávno známa, strhujúca hudba Luba Horňáka sa k jej postave náramne hodí.„Ľubo je veľký človek a jeho kvality sú všetkým známe. Je to pre mňa česť byť jednou z hlavných postáv v rockovom muzikáli, ktorého autorom je práve tento slovenský velikán,“ neskrýva nadšenie Lenka.Lenku Rakárovú, blondínku zo speváckeho tria Lady colors, diváci na doskách skoro nespoznajú. Má čiernu parochňu a kožený čierny sexi kostým. A veľmi jej to pristane.„To je herectvo, každý deň je zo mňa iná žena. Kumánci mali čierne vlasy a aj ženy nosili luky, šípy a mačety, je pochopiteľné, že nemôžem byť v tomto muzikáli krehká blondínka,“ smeje sa Lera a strachuje sa, aby sa jej do veľkej čiernej vlasatej parochne nezamotal luk.Pre rockovú speváčku je to nová výzva spievať po boku muzikálových hviezd na divadelných doskách.„Veľa koncertujem s mojim speváckym triom LADY COLORS, čo je eventový elegantný formát. Zároveň pripravujem novú hardrockovú kapelu, z čoho sa neskutočne teším, pretože je to moja životná priorita. Vždy využívam iné techniky, inú energiu,“ opisuje svoj prístup k práci.Septembrová premiéra sa vydarila, preplnená sála bratislavského Istropolisu tlieskala výborným výkonom dlhých 15 minút po stojačky. Príbeh starovekého feudála, ktorého by sme dnes nazvali vypočítavým oligarchom, zaujal divákov hlavne tým, že opisuje časť našej známej histórie. Réžiu muzikálu má na konte Peter Weinciller, libreto Jakub Nvota a strhujúcu hudbu napísal Ľubo Horňák. Uhorského kráľa Karola Roberta, ktorého by mal Matúš Čák rešpektovať, hrá s obrovským úspechom Martin Harich. A aj herec Pater Kočiš svojim sympatickým hlasom a hereckými kvalitami dáva dôvod nazrieť do histórie v časoch pána Váhu a Tatier – slávneho aj krutého Mátúša Čáka z Trenčína. Muzikál o jeho dramatickom živote, láske a zrade, sa hrá najbližšie 19. a 20. októbra 2018 v Bratislave v divadle Wüstenrot v Dome odborov Istropolis. Vstupenky si môžete kúpiť na www.ticketportal.sk a v divadle Wüstenrot v Bratislave.