Speváčka LeRa útočí na hejterov na sociálnych sieťach

Slovenská speváčka Lenka Rakárová, ktorú fanúšikovia poznajú pod umeleckým menom LeRa, prichádza po balade Divorce, v ktorej sa vyznala z najťažšieho životného obdobia, s ďalšou skladbou z jej posledného albumu Bird's Eye View. V novom videoklipe a piesni I Need To Hate You útočí na hejterov na sociálnych sieťach."Je pre mňa jednou z najdôležitejších piesni, ktoré som napísala. My umelci sme vždy poukazovali na rôzne situácie a obdobia v spoločnosti, no to, čo sa deje teraz, je pre mňa neakceptovateľné," hovorí LeRa. "Toľko nenávisti, neporozumenia, odsudzovania a urážok(...), to sme v takom rozsahu snáď ešte nemali. Som z toho zhrozená a veľmi smutná, čo sa to s nami ľuďmi stalo," približuje rockerka skladbu s prvkami metalu, alternatívneho hardrocku a elektronického rocku.Ako hosťujúci hudobníci v nej hrajú bubeník Laco Kováč a gitarista a spevák Tomáš Michalčák. V drsnom videoklipe účinkuje i speváčka a textárka Marina Laduda, ktorá sa zhostila úlohy moderátorky spravodajstva a jej hlas sa objavuje aj v pesničke. Hejtera znázornil herec známy z muzikálov i seriálov Jakub Ružička, jeho mamu stvárnila Lea Marečková. V ďalších postavách si zahrali Rebeka Gregáňová (zapisovateľka) a Matúš Ferko (policajný vyšetrovateľ), ktorý produkoval aj LeRin album Bird's Eye View.Okrem poukazovania na hejterov na sociálnych sieťach pripomína LeRa aj dôležitosť práce na sebe a so svojím sebavedomím. "Pre niekoho je čítanie komentárov a diskusií na internete veľmi náročné, bolestivé. A napriek tomu tie komentáre číta naďalej. Takto si však len ďalej podkopáva uvedomenie si vlastnej sebahodnoty," tvrdí speváčka. Prízvukuje, že netreba komentárom venovať viac pozornosti, než je ľuďom príjemné. "Koniec koncov vypovedajú viac o samotnom pisateľovi ako o nás samých," uzavrela.