Speváčka Pink bola tehotná už ako sedemnásťročná, dieťa si chcela nechať

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Pink mala prvý potrat už ako sedemnásťročná. O smutnej skúsenosti sa zmienila len niekoľko dní po vydaní svojho najnovšieho albumu Hurts 2B Human, ktorý sa okrem iného zaoberá jej problémami s úzkosťou či sebaláskou."V sedemnástich som potratila. Chcela som si to dieťa nechať," uviedla pre USA Today. “Keď sa také niečo stane žene alebo dievčaťu, cítite sa, akoby vás telo nenávidelo a akoby bolo pokazené, pretože nerobí to, čo by malo," dodala.Pink tiež povedala, že odvtedy prekonala viacero ďalších potratov a písanie piesní je pre ňu spôsobom, ako sa vysporiadať s týmito "bolestivými skúsenosťami". Speváčka má v súčasnosti so svojím manželom Careym Hartom, za ktorého sa vydala v roku 2006, dcéru Willow a syna Jamesona.Pink, vlastným menom Alecia Beth Moore, odštartovala hudobnú kariéru v dievčenskej skupine Choice. Po jej rozpade sa dala na sólovú dráhu a začala pracovať na prvej sólovej štúdiovke Can't Take Me Home (2000).Nasledovali nahrávky Missundaztood (2001), Try This (2003), I'm Not Dead (2006), Funhouse (2008), The Truth About Love (2012), Beautiful Trauma (2017) a spomínaná Hurts 2B Human (2019).Medzi jej najznámejšie hity patria skladby Try, Who Knew, U + Ur Hand, So What, Raise Your Glass, Get The Party Started, Just Like A Pill či What About us. Získala napríklad tri Grammy, dve BRIT Awards alebo sedem MTV Video Music Awards. Informácie pochádzajú z webstránky www.people.com a archívu agentúry SITA.