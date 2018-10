Speváčka Tina Turner prehovorila o samovražde svojho syna

Cítil sa osamelý

BRATISLAVA 21. okóbra (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Tina Turner cez víkend prvýkrát verejne prehovorila o samovražde svojho syna. Craiga Turnera našli v júli v jeho dome v Los Angeles so strelnými zraneniami, ktoré si sám spôsobil.Speváčka, ktorá žije aktuálne vo Švajčiarsku, v rozhovore pre britskú BBC pripustila, že vôbec netuší, prečo sa jej syn 59-ročný rozhodol dobrovoľne opustiť tento svet. Všetky okolnosti svedčili naopak o tom, že prežíva dobré obdobie - mal novú priateľku, do ktorej bol zaľúbený, aj novú prácu, ktorá ho bavila."Neviem, čo ho priviedlo na okraj, pretože v tej fáze života mi hovoril, že ešte nikdy nestretol ženu, ku ktorej by cítil niečo také. Vôbec netuším, čo ho zrazilo k zemi. Ibaže by to bolo niečo súvisiace so samotou. Myslím, že to bolo niečo s tým, že sa cítil osamelý. Ale prečo potom nezavolal svojej novej priateľke?" pýta sa slávna speváčka.Tina Turner, občianskym menom Anna Mae Bullock, svoju kariéru odštartovala v druhej polovici 50. rokov v kapele Kings of Rhythm.Z nej vzišla formácia Ike & Tina Turner Revue, v ktorej pôsobila s vtedajším manželom a vďaka ktorej sa preslávila. Duo v roku 1991 zaradili do Rock'n'rollovej siene slávy. Speváčka má na svojom konte osem cien Grammy a na celom svete predala takmer 200 miliónov albumov.K jej najväčším hitom patria skladby What’s Love Got To Do With It, Private Dancer, We Don't Need Another Hero, The Best alebo jedna z najznámejších piesní z bondoviek GoldenEye. Magazín Rolling Stone ju zaradil do svojho rebríčka 100 najlepších interpretov a interpretiek všetkých čias a označil ju za "kráľovnú rock'n'rollu".