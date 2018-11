Speváčka ZAZ vydala nový album

ZAZ Foto:Agentúra AMADEUS, s.r.o Foto:Agentúra AMADEUS, s.r.o

Bratislava 19. novembra (OTS) - Názov pripravovaného albumu Effet Miroir sa prekladá ako „Zrkadlový efekt“. Nahrávka rozpráva o kráse ľudských životov so všetkými nedokonalosťami, ktoré prináša. „“ komentuje nový album. Inšpirovali ju zážitky z ciest a nekonečných koncertov, kde speváčka stretávala a pozorovala množstvo ľudských tvári a ich charaktery. Na novom albume sa spojili nielen rôzne životné príhody, ale i hudobné vplyvy ako šansón, pop, juhoamerická gitarová hudba a rock. ZAZ sa s tymito inšpiráciami pohráva s ľahkosťou a šarmom, ktorý dokonale doplňuje jej ľahko zachrýpnutý hlas., vystupuje pod pseudonymoma hudbe sa venuje odmalička. Pôsobila v rôznych kapelách a v roku 2010 vydala svoj prvý sólový album so svetoznámym hitom Je veux. Od tej doby vyhrala viacero ocenení vrátane francúzkej a nemeckej Grammy a predala viac ako štyri milióny albumov po celom svete. Medzi speváčkine inšpirácie patrí napríklad kubánska, či latinská hudba, Štyri ročné obdobia od Vivaldiho a jazzová diva Ella Fitzgerald, ku ktorej býva často prirovnávaná. Posledný album vyšiel v roku 2014, na ktorej spolupracovala s významnými hodobníkmi ako Charlez Aznavour, alebo Quincy Jones. ZAZ svojou dobrotou šíri do sveta nielen hudbu, ale i charitatívne aktivity. Založila iniciatívu Zazimut, prostredníctvom ktorej podporuje sociálne projekty.Ak hľadáte vianočný darček pre najbližších, kúpte im zážitok, ktorý budú mať na koncerte ZAZ 16.februára 2019.Vstupenky zakúpite v siieti Ticketportal www.ticketportal.sk