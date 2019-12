Spevácky zbor Rusinija venuje honorár za svoju celoročnú prácu Prešovu

Na snímke príchod prvých častí stavebného demolačného stroja na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorým budú búrať bytovku po výbuch plynu. Nadrozmerný náklad stavebného stroja dorazil z Českej republiky do Prešova popoludní 13. decembra 2019. Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo sedem ľudí a jedna osoba je nezvestná. Bytovka je zničená, svoje domovy museli dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov, archívna foto. Foto: TASR – Milan Kapusta Na snímke príchod prvých častí stavebného demolačného stroja na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorým budú búrať bytovku po výbuch plynu. Nadrozmerný náklad stavebného stroja dorazil z Českej republiky do Prešova popoludní 13. decembra 2019. Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo sedem ľudí a jedna osoba je nezvestná. Bytovka je zničená, svoje domovy museli dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov, archívna foto. Foto: TASR – Milan Kapusta

Humenné 28. decembra (TASR) – Mužský spevácky súbor Rusinija z Humenného venuje výťažok zo svojho sobotňajšieho benefičného koncertu, rovnako ako i honoráre za vystúpenia, ktoré v tomto roku absolvoval, Prešovu. Symbolický šek si do Mestského kultúrneho strediska v Humennom príde osobne prevziať primátorka Prešova Andrea Turčanová.Ako pre TASR povedala manažérka súboru Milena Lancošová, darovaná suma môže na základe skúseností z predchádzajúcich rokov predstavovať 2000 až 2500 eur. Darovať výťažok z tohtoročného benefičného vianočného koncertu Rusinije rodinám postihnutým tragédiou výbuchu plynu sa súbor rozhodol hneď, ako sa o udalosti jeho členovia dozvedeli. "Naši chlapi povedali ako otcovia rodín, že tie peniaze určite viac potrebujú ľudia v Prešove, ktorí prišli nielen o svoje majetky, ale budú touto tragédiou ovplyvnení po celý život," uviedla manažérka súboru.Mužský spevácky súbor Rusinija, v ktorom účinkuje 25 spevákov, pôsobí v Humennom deväť rokov. Svojou činnosťou sa zameriava na folklórne rusínske a ukrajinské ľudové piesne so zreteľom na zachovanie čistoty pôvodného textu ľudových piesní aj hudobného prejavu. Koncert, ktorý sa v sobotu podvečer uskutoční v mestskom kultúrnom stredisku, je v poradí piatym benefičným na jeho konte. "Fungujeme ako amatérsky súbor. Naším cieľom určite nie je zarábať peniaze, ako to robia komerčné súbory. Honorár za jednotlivé vystúpenia si nerozdeľujeme, ale vždy si to šetríme a na konci roka peniaze odovzdáme ľuďom, ktorí ich potrebujú určite viac," vysvetlila Lancošová.Na pódiu kultúrneho domu sa podľa jej ďalších slov v sobotu naraz stretne až 80 účinkujúcich. Hosťami bude orchester Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici, tvorený jej žiakmi i absolventmi. Ako sopránová sólistka sa predstaví Mária Havriľáková. Pozvanie na účinkovanie v rámci benefičného koncertu prijala aj Hudba Ministerstva vnútra SR. "Je to vzor pre našich chlapov. Chceli sme sa im, policajtom, poďakovať za ich profesionálnu prácu i za to, že okrem nej si vedia nájsť rovnako ako naši chlapi čas i na takéto aktivity," dodala Lancošová.Patronát nad podujatím prevzal už tretí rok predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a od svojho vlaňajšieho nástupu na post primátora i štatutár Humenného Miloš Meričko. Benefičnú akciu využije aj Komunitná nadácia mesta Humenné. Ako pre TASR potvrdila prednostka mestského úradu Valéria Kurťáková, sumou 200 eur poskytne finančnú výpomoc desiatim matkám samoživiteľkám. Z celkovej sumy 2000 eur pochádza 605 eur zo sponzorského daru, 1395 eur je vlastným vkladom nadácie.