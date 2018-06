Spevák Ed Sheeran čelí žalobe za údajné skopírované časti skladby od Marvina Gayea

Vedomé kopírovanie či náhoda

Európske turné

BRATISLAVA 29. júna (WebNoviny.sk) - Anglický spevák a hudobník Ed Sheeran čelí súdnej žalobe za to, že údajne v pesničke Thinking Out Loud z roku 2014 skopíroval časti skladby Let´s Get It On od amerického interpreta Marvina Gayea.Žalobu podala spoločnosť Structured Asset Sales, ktorá je vlastníkom časti autorských práv k tejto skladbe z roku 1973. Spoločnosť tvrdí, že Sheeranov hit "kopíruje melódiu, rytmus, harmónie, bicie, basovú linku, sprievodné vokály aj tempo" skladby Let´s Get It On.Podobné právne spory bývajú veľmi komplikované, keďže vzájomná podobnosť medzi viacerými skladbami je v hudbe veľmi častá, no takmer nikdy sa nedá dokázať, či ide o vedomé kopírovanie alebo len o náhodu.Edovi Sheeranovi už v piatok na Twitteri odkázal aj spevák Robin Thicke, že sa s ním môže poradiť, ako na žalobu zareagovať."Zalovaj," napísal spevák, ktorého v minulosti tiež súdili dediči autorských práv na skladby Marvina Gayea za údajné kopírovanie jeho pesničky Got To Give It Up. Tá sa im zdala podobná s Thickeho skladbou Blurred Lines.Zatiaľ čo Thicke musel dedičom Gayeových autorských práv zaplatiť odškodné vo výške 5,3 milióna amerických dolárov (v prepočte približne 4,5 milióna eur), od Sheerana chcú vysúdiť až 100 miliónov dolárov (približne 86 miliónov eur).Edward Christopher Sheeran debutoval v roku 2011 albumom +, po ktorom nasledovali štúdiovky x (2014) a ÷ (2017). So všetkými tromi nahrávkami dobyl UK Chart, pričom s druhou a treťou sa dostal na vrchol aj v americkom rebríčku Billboard 200. Na konte má štyri ceny Grammy, štyri BRIT Awards a tiež dve Ivor Novello Awards.Spevák je momentálne na európskom turné, v rámci ktorého vystúpi napríklad 29. a 30. júla v Mníchove, 7. a 8. augusta vo Viedni a 11. a 12. augusta vo Varšave. Oba mníchovské aj viedenské a tiež prvý varšavský koncert sú už vypredané, lístky sú k dispozícii už len na koncert vo Varšave 12. augusta.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.