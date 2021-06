Spevák Ed Sheeran oznámil vydanie nového singla Bad Habits

Spevák Ed Sheeran oznámil vydanie nového singla. Potvrdil tak špekulácie, ktoré sa šírili internetom, keď na sociálnych sieťach zdieľal niekoľko neurčitých príspevkov. Skladba Bad Habits vychádza 25. júna a Sheeran ju predstaví aj na vystúpení počas futbalového Eura. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.





„Niekoľko posledných mesiacov som strávil v štúdiu a nemôžem sa dočkať chvíle, keď si budete môcť vypočuť Bad Habits,“ hovorí spevák k svojmu návratu. „Vždy sa snažím seba a svoju hudbu posúvať novým smerom. A dúfam, že to bude počuť aj na novom singli. Je skvelé byť späť,“ dodal.Oznámenie o novinke sprevádza vizuál skladby, kde je Sheeran vyobrazený ako vampír, zároveň so správou sa na niekoľkých miestach Londýna vrátane galérie Tate Modern objavili projekcie Sheerana v kostýme upíra.Bad Habits je prvým sólovým singlom Eda Sheerana po rokoch. Krátko pred Vianocami síce zverejnil pieseň Afterglow, tú však odmietol označiť za oficiálny singel a hovoril o nej ako o symbolickom darčeku svojim fanúšikom.„Nie je to singel z budúceho albumu, je to jednoducho skladba, ktorú mám rád. Dúfam, že sa bude páčiť aj vám. Užite si ju,“ odkázal vtedy vo vianočnom pozdrave. Skladba sa zapáčila aj slovenským rádiám, ktoré ju hneď zaradili do svojich playlistov, a veľmi úspešne sa hrá doteraz.V deň vydania Bad Habits hudobník vystúpi na štadióne svojho obľúbeného futbalového klubu Ipswich Town. Koncert, na ktorý Sheeran pozval fanúšikov prostredníctvom videa so slávnym anglickým záložníkom Davidom Beckhamom, bude prenášaný zdarma na spevákovom tiktokovom profile.