Spevák Elvis Costello oznámil, že sa lieči na rakovinu

Elvis Costello, archívna snímka. Foto: TASR/AP Elvis Costello, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 6. júla (TASR) - Anglický rockový spevák Elvis Costello v piatok na svojej oficiálnej webovej stránke oznámil, že mu nedávno diagnostikovali "malý, ale veľmi agresívny rakovinový nádor", pričom musel zo zdravotných dôvodov zrušiť zostávajúcich šesť vystúpení v rámci svojho európskeho turné.Hudobník podstúpil chirurgický zákrok už v máji, ale rozhodol sa pokračovať v júni v koncertovaní, keďže mu lekári pôvodne oznámili, že na zotavenie bude potrebovať tri až štyri týždne. Tentoraz však dostal radu, aby zostávajúce vystúpenia odvolal. Druh ochorenia však 63-ročný spevák nešpecifikoval.Zrušené je už dnešné vystúpenie v Manchestri, ďalej koncerty v chorvátskej Pule, rakúskom Grazi a Viedni, nórskom Tysnes a švédskom Rattviku, uvádza sa na jeho webstránke.Elvis Costello je podľa denníka The Guardian jedným z najuznávanejších skladateľov v Spojenom kráľovstve. Kariéru začal v 70. rokoch. Vo svojej tvorbe spája punkovú energiu s melodickým pesničkárstvom. Zároveň sa stal jedným z priekopníkov štýlu new wave. Okrem toho je i hudobným producentom.Medzi jeho najznámejšie skladby patria "Oliver's Army", "Shipbuilding" či "I Can't Stand Up For Falling Down". Dosiaľ vydal 30 štúdiových albumov, ďalší je ohlásený na október. Spolupracoval s Burtom Bacharachom, Allenom Toussaintom, Richardom Harveyom či skupinami The Roots a Eurythmics.