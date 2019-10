Spevák Jon Anderson, jeden zo zakladateľov skupiny Yes, má 75 rokov

Jon Anderson Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Accringtone/Bratislava 25. októbra (TASR) – Britský spevák Jon Anderson je známy predovšetkým z legendárnej rockovej skupiny Yes. Založili ju v roku 1968 Jon Anderson a Chris Squire. Medzi ich najznámejšie hity patria Roundabout, Close to the Edge, I've Seen All Good People nebo Owner of a Lonely Heart. Anderson tiež spolupracoval s gréckym hudobným skladateľom Vangelisom. Hudobný tvorca, multiinštrumentalista a spevák s jasným a nezameniteľným hlasom Jon Anderson má v piatok 25. októbra 75 rokov.John Roy Anderson (umeleckým menom Jon Anderson) sa narodil 25. októbra 1944 v britskom Accringtone. Jeho otec pochádzal zo Škótska a matka mala írsky pôvod. Jon absolvoval St. John's Infants School v rodnom meste. Už v pätnástich rokoch zanechal školu a vystriedal niekoľko zamestnaní. Pracoval na farme ako vodič kamiónu. Pokúšal sa aj o futbalovú kariéru v klube Accrington Stanley F.C. Viac ako šport ho však lákala hudba. "Prvá nahrávka, ktorú som si kúpil, bola Rebel Rouser od Duane Eddy - skvelá nahrávka. V tom čase si môj brat kúpil Elvisov prvý album, keď sme boli na dovolenke v južnom Anglicku. To sme počúvali celé leto," zaspomínal si Anderson.V začiatkoch svojej hudobnej kariéry hral na gitaru v kapele s názvom Little John's Skiffle Group. Prišiel rok 1962 a Jon Anderson sa pripojil ako spevák k skupine svojho brata Tonyho s názvom The Warriors. Skupinu s bratom opustili v roku 1967. O rok neskôr vydal dva sólové single pod pseudonymem Hans Christian.V júni roku 1968 založili Jon Anderson a Chris Squire kapelu s názvom Yes. Pridal sa k nim aj bubeník Bill Bruford a hráč na klávesové nástroje Tony Kaye. Ich debutový album Yes sa nahrával na jar 1969 v Advisionand Trident Studios v Londýne a vyšiel 25. júla 1969. Druhý album Time and a Word vydali 24. júla 1970 v Spojenom kráľovstve a v novembri toho istého roku v USA. Harmonické vokály dvojice Anderson – Squire, sa okamžite stali poznávacím znamením a obchodnou značkou skupiny.Nasledoval The Yes Album. Komerčný úspech kapely sa dostavil, keď sa ich novým členom stal gitarista Steve Howe. Album Fragile (1971), kde hral na klávesy Rick Wakeman, vyšvihol skupinu do vyššej kategórie a zaradil ju medzi stálice progresívneho rocku.Z toho obdobia zarezonovali skladby Close to the Edge, Awake z albumu Close to the Edge (1972) a v neposlednom rade Gates of Delirium z albumu Relayer z roku 1974.Skupina pre nezhody často menila svoje zloženie a v roku 1979 ju dočasne opustil aj Anderson. Spolupracoval s mnohými hudobníkmi. Mimoriadny úspech zaznamenala začiatkom 80. rokov jeho tvorba s Vangelisom, s ktorým vydal štyri albumy.dodal spevák.V roku 1982 sa vokalista vrátil k reformovaným Yes a vytvorili svoj komerčne najúspešnejší album 90125 s novým gitaristom Trevorom Rabinom. Skladba Owner Of A Lonely Heart z neho sa dostala na prvé miesto americkej hitparády a ďalšia skladba Cinema získala cenu Grammy. Po rockovom albume 90125 prišla tá istá zostava hráčov Yes s rovnakým entuziazmom znovu s kolekciou kratších dynamických a moderných songov. Album dostal názov Big Generator.Anderson, ktorý sa venoval sólovým aktivitám, musel v roku 2008 zrušiť turné, pretože vážne ochorel. Druhý zakladateľ kapely Yes Chris Squire zomrel v roku 2015. Anderson, Rabin a Wakeman založili kapelu ARW (skratka ich mien). Trio hudobníkov v roku 2017 vyhlásilo, že s okamžitou platnosťou si ku svojmu názvu pridá aj magické slovo "Yes". Jon Anderson dodal, že rozhodnutie má jednoduchý dôvod:Do Rokenrolovej siene slávy uviedli kapelu Yes 8. apríla 2017 v zostave Anderson, Rabin, Wakeman, Howe a White.Na Slovensku známy britský spevák Jon Anderson predviedol na koncerte Pocta slobode v roku 2009 na slovenskom hrade Devín známu kompozíciu Close To The Edge. Muzikant prostredníctvom internetu spolupracuje s hudobníkmi z celého sveta. Jedným z nich je aj slovenský skladateľ Peter Machajdík. Anderson spolu s Mirom Žbirkom odohrali 8. augusta 2012 v londýnskom Sadler’s Wells Theatre koncert v sprievode symfonického orchestra Capella Istropolitana pod vedením dirigenta Adriána Kokoša počas XXX. Letných olympijských hier.Po rokoch rozpracovania dokončil spevák v marci 2019 album 1000 Hands: Chapter One. Ako naznačuje názov, bol vytvorený s mnohými hosťujúcimi účinkujúcimi.Jon Anderson sa venuje aj výtvarnému umeniu. Svoje obrazy predáva a peniaze venuje celosvetovej organizácii na pomoc deťom UNICEF. Svoje životné krédo definoval vetou: