Spevák Josef Laufer oslávi 80. narodeniny

Josef Laufer Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) – Známy český spevák, herec, textár, režisér, moderátor a zabávač Josef Laufer oslávi v nedeľu 11. augusta 80. narodeniny.Narodil sa vo francúzskom Saint Pierre de Sabres d'Ollone. Je synom českého lekára Maxima Laufera, ktorý v roku 1936 nastúpil ako dobrovoľník v španielskej občianskej vojne, matka bola Španielka, zdravotná sestra Edelmira Perez de Montanez. Časť detstva prežil v Anglicku, v roku 1947 sa otec Maxim rozhodol vrátiť do vlasti. Od roku 1950 žila celá rodina v Prahe. Maxim Laufer bol detským ortopédom.Josef sa v Tesle Vrchlabí vyučil v obore vákuová elektrotechnika. Vojenskú službu odslúžil na Slovensku, kde sa venoval pantomíme, ochotníckemu divadlu aj spievaniu. V roku 1957 sa dostal do finále speváckej súťaže Hľadáme nové talenty. Po vojenskej službe vyštudoval herectvo na Divadelnej fakulte AMU, ktoré ukončil v roku 1965. Už počas štúdia spolupracoval so skupinami Crystals a Olympic. Neskôr založil country skupinu Tornado, účinkoval v divadle Rokoko, Hudobnom divadle v Karlíne, spieval s orchestrom Karla Vlacha. V roku 1969 vyšla jeho prvá LP platňa Josef Laufer '69.V 70. rokoch si založil vlastnú sprievodnú skupinu Golem. Okrem účinkovania s kapelou sa prejavil aj ako úspešný muzikálový herec, hral v muzikáloch 451st. Fahrenheita, E55, Hamlet, Galileo, Pokrvní bratia, Jekyl a Hyde, Jack rozparovač, Mata Hari aj Kvítek mandragory. Hral vo viac ako desiatke filmov, tým prvým bol v roku 1964 Starci na chmeli, z tých novších sú to Kameňák (2003), Kameňák 2 (2004) a Kameňák 3 (2005), kde hral postavu podnikateľa Leo Kohna. Režíroval opery Noc s Mozartom a Don Giovanni. Je vyhľadávaným moderátorom na akciách so zahraničným zastúpením, hovorí anglicky, nemecky, španielsky. Je dobrým zabávačom, bol porotcom v televíznej tanečnej súťaži Bailando v roku 2007.Známe sú jeho skladby Artista, Maria, Juliána či Sbohem lásko, já jedu dál či Superman. Na svojom konte má viac ako desiatku albumov a kompilácií, z tých novších vyšiel v januári 1995 album Dlouhej den, v júni 2006 kompilácia Pop galerie Josef Laufer, v máji 2010 album Důvěrně známý, v októbri 2011 kompilácia Maraton 1969-2008. K životnému jubileu vychádza v auguste kompilácia Singly (1966-1974) a kompilácia Singly (1975-1988).Jubilant pripravuje na 10. novembra veľký narodeninový koncert v pražskom Divadle Hybernia, kde vystúpi s veľkým orchestrom Pavla Větrovca. Program bude mapovať jeho bohatú kariéru a chýbať nebudú hity ako New York, Sex Bomb, La Bamba, Green Green Grass Of Home, Lola aj Sbohem lásko, já jedu dál.