O master a mix sa postaral Žatkuliak

Emotívny lyrics videoklip

Klip si zachováva absolútnu surovosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský spevák Martin Císar zverejnil lyrics videoklip k pesničke I'll Never Be. V energickej skladbe otvára pálčivú tému hlboko sa dotýkajúcu mnohých ľudí, ktorí chcú v živote zostať napriek tlaku spoločnosti sami sebou.„Ľudia sú druhými často kritizovaní, buď priamo alebo nepriamo, za ich orientáciu, štýl obliekania, výzor, nadváhu... Každý, kto nejakým spôsobom vyčnieva z radu, je iný alebo len sám sebou, býva v mnohých prípadoch terčom posmechu a urážok,“ uviedol Císar, podľa ktorého tento trend ešte viac vyhrocuje dnešná elektronická doba.„Ľudia dnes na internete bežne píšu nenávistné komentáre, často hraničiace až so šikanou a mnohí sa potom práve preto boja ukázať svoje pravé ja, boja sa, že budú terčom poznámok a posmechu. O tom je tento song. Nebáť sa byť sám sebou a nenechať sa ovplyvňovať názormi druhých len preto, že ste v niečom iný ako ostatní,“ priblížil sympatický spevák.„Najlepšie, čo môžete urobiť, je žiť svoj život bez ohľadu na to, čo si o vás myslia druhí. Nikdy nebuďte taký, akého vás chcú, ak tým idete proti sebe,“ dodal jedným dychom.Hudbu aj text k novinke napísala Císarovi na mieru skladateľka, textárka a speváčka Elis Mráz. Skladbu so silným odkazom pritom dvojica vytvorila a nahrala iba za jeden deň. O finálny master a mix sa postaral český producent Ondrej Žatkuliak z pražského štúdia Rooftop.K expresívnej novinke, ktorá je aktuálne k dispozícii aj na všetkých dostupných streamingových a downloadových službách, vznikol i emotívny lyrics videoklip, do ktorého sa zapojilo viacero mediálne známych i neznámych tvárí.Objavili sa v ňom okrem iných i speváčky Tereza Mašková, Nicky Mack či Barbora Hazuchová s priateľom, klaviristom Marekom Masarikom. Svoju pasáž do klipu nakrútila aj autorka skladby Elis Mráz, stylistka Andrea Ziegler, vizážistka Jana Karcolová a ďalší.„Keďže I'll Never Be má pre mňa hlbšiu myšlienku, snažil som sa do klipu osloviť ľudí, ktorých reálne poznám. Väčšina z nich sú moji blízki kamaráti, ale sú tam aj ľudia, s ktorými som spolupracoval a ktorí sa, rovnako ako ja, stretli s hejtami alebo s nejakými negatívnymi poznámkami na ich osobu, či už v rámci ich profesie alebo v bežnom živote,“ vysvetlil Císar.„Práve preto som chcel, aby boli súčasťou klipu práve tí, ktorí v ňom účinkujú - pretože títo ľudia si všetci sami prežili šikanu a urážky, niektorí z nich dokonca pomáhali mne samému, keď som niečo podobné sám zažíval a robil som si z poznámok okolia ťažkú hlavu,“ priznal známy interpret. „Chcel som skrátka, aby tam boli reálni ľudia, ktorí viem, že sa s touto piesňou dokážu stotožniť,“ uzavrel.Priatelia neváhali a na Martinovu prosbu ihneď reagovali. „Tým, že sa s Maťom poznáme už veľmi dlhú dobu a myslím, že sme aj dobrí kamaráti, púšťal mi I'll Never Be ešte keď mal v rukách len demo. Už vtedy sa mi tá pesnička veľmi páčila, je to veľmi chytľavá skladba so silným textom, tak sme s Marekom neváhali a hneď sme pre Maťa niečo natočili,“ ozrejmila Barbora Hazuchová.„Snažili sme sa nájsť nejaké zaujímavé a kompozične príjemné miesto, pekné na pohľad. Veľmi sme si to užili, aj keď sme sa do poslednej chvíle báli, či sa nám podarí zachytiť západ slnka tak, ako chceme. Len tak tak sme to stihli,“ zasmial sa speváčkin priateľ, klavirista Marek Masarik.Zábery zo súkromia i z vonku nakrútili účinkujúci len celkom jednoducho - na telefón, čím si klip zachováva absolútnu surovosť, prirodzenosť a autenticitu. O finálny vizuál, strih a titulky k videoklipu sa postarala Monika Mátéová.Agentúru SITA o tom informovala Michelle Kristová zo spoločnosti Stella Production.