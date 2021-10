22.10.2021 - Spevák Peter Lipa skončil v nemocnici po autonehode, ktorá sa stala v noci medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Informáciu priniesol spravodajský portál TV Joj Noviny.sk, podľa ktorého spôsobila nehodu lesná zver, ktorá vybehla na rýchlostnú cestu R1.Do zveri podľa polície následne narazil kamión, do ktorého nabúrali ďalšie dve vozidlá. V jednom z nich sedel práve známy spevák. Lipu po nehode so zraneniami v hornej časti tela previezli do nemocnice vo Zvolene. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.







Zdroj: Webnoviny.sk - Spevák Peter Lipa mal autonehodu, so zraneniami skončil v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.