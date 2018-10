Spevák Petr Kotvald vydáva nový singel Svátost lásky

BRATISLAVA 8. októbra - Český spevák Petr Kotvald dnes oficiálne vydáva nový energický singel Svátost lásky. "Dobíjajúca pesnička", ako o nej sám tvrdí, je oslavou zázraku lásky a návodom, čo robiť už pri prvom náznaku lásky v našej blízkosti.„Každý predsa potrebuje lásku k životu tak, ako potrebujeme aj čistý vzduch a vodu. Láska je napokon aj sám život. Preto v pesničke spievam, že: ‘Kdo Tě chce, ten Tě chce, tak k čemu výmluvy a šachy, nic neřeš, to život Tě zachyt!‘“ prezradil 59-ročný interpret z českého Žatca.

Český text napísal Pavel Cmíral

Skladba Svátost lásky prešla v procese tvorby rukami viacerých ľudí z rôznych kútov sveta. Hudba je dielom Stephanie Kay Hussar z amerického Wisconsinu, český text napísal Pavel Cmíral, ktorý je tiež autorom textu známej Petrovej skladby Milujem se čím dál víc (1990) a z pera ktorého pochádzajú aj texty piesní Je v tahu (1987), Kdekdo je dál (1989), Mumuland (2001) a ďalšie.Popri dvojici tvorcov spevák spojil sily aj s aranžérom a muzikantom Michaelom Mrázom a producentom Jánom Hederom z bratislavského štúdia a vydavateľstva TC Lemons.„S ich poňatím skladby aj s nimi samotnými sme si okamžite sadli. Potom už to šlo ako na bežiacom páse. Bola to krásna spolupráca a som rád, že má pesnička nezameniteľnú slovenskú stopu, ako mala kedysi i skladba Milujem se čím dál víc, ku ktorej v čase jej vzniku točila klip Slovenka, režisérka Katka Ďurovičová,“ zaspomínal si Kotvald.

Premiéru mala začiatkom augusta

Pieseň nahrávali 8. júla, v deň spevákových 59. narodenín. Kým ju Petr dotiahol do verzie, ktorú dnes oficiálne vydáva, stihol ju už na niekoľkých vystúpeniach predstaviť českému publiku. „Premiéru mala začiatkom augusta na Prague Pride a následne som ju spieval na každom vystúpení, myslím, že so slušným ohlasom. Je to trefa do čierneho,“ nechal sa počuť známy umelec.„Tá pesnička vznikala celkom spontánne, v sparnom lete a na mňa osobne pôsobí ako vítaný osviežujúci dážď, v ktorom túžite stráviť veľa času. Myslím, že taký pocit vyvoláva aj v poslucháčoch. Neviete sa jej skrátka nabažiť. A hovorím si, že je fajn prostredníctvom nej do týchto jesenných dní vniesť trochu slnka,“ priblížil spevák svoj pocit z novinky, ku ktorej plánuje na YouTube zverejniť aj videoklip.Skladba Svátost lásky je zároveň východiskovým bodom k ďalšej spolupráci s nahrávacím štúdiom a vydavateľstvom TC Lemons. S dvojicou Mráz - Hedera by totiž spevák rád vyprodukoval a nahral celý album. „Nadšení sme pre to dosť. Okrem toho mám nahratých už sedem ďalších vecí, ktoré mám na album pripravené. Sú to väčšinou pesničky, ktoré už spievam na koncertoch a moji poslucháči netrpezlivo čakajú na ich štúdiové verzie,“ uzavrel Kotvald.Agentúru SITA informovala Andrea Fedorovičová z nahrávacieho štúdia a vydavateľstva TC Lemons.