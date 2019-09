Spevák Rod Stewart prezradil, že bojoval s rakovinou prostaty

ROD STEWART, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. septembra (TASR) - Britský popový spevák Rod Stewart bojoval s rakovinou prostaty a nedávno dostal dobrú správu - choroba ustúpila. Samotný umelec to prezradil cez víkend na benefičnej akcii v anglickom grófstve Surrey, kde sa zbierali financie pre pacientov s týmto ochorením. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AFP a tiež britský denník Daily Mirror.Stewart (74), ktorý vlani vydal svoj 30. štúdiový album, povedal publiku, že rakovinu mu diagnostikovali pred dvoma rokmi.Spevák s charakteristickým chrapľavým hlasom vysvetlil, že pozitívnu správu o remisii, teda ústupe príznakov choroby, dostal v júli po liečbe.povedal Stewart publiku na benefičnom podujatí v Surrey, juhozápadne od hlavného mesta Londýn.vysvetľoval spevák. "Som teraz čistý, jednoducho preto, že som to zachytil včas. Mám za sebou veľa testov," dodal.Stewart, otec ôsmich detí, sa na akcii objavil spolu s bývalým kolegom zo skupiny Faces Ronniem Woodom, ktorému v minulosti zistili rakovinu pľúc. Stewart vyzval mužov, aby si pravidelne nechávali prostatu prehliadnuť.apeloval svetoznámy spevák.Rod Stewart je jedným z najpredávanejších umelcov v histórii populárnej hudby, s viac ako 200 miliónmi predaných nosičov po celom svete. K jeho hitom patria skladby You Wear It Well, Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy?, Baby Jane, The First Cut is the Deepest, I Don’t Want To Talk About It, Tonight’s The Night, The Killing Of Georgie alebo Sailing.