Spevák Sir Tom Jones oslavuje 80. narodeniny

Tom Jones, rodným menom Thomas Jones Woodward, sa narodil 7. júna 1940 vo waleskom meste Pontypridd neďaleko Cardiffu. Spievať začal už v školskom zbore, spieval na svadbách a rodinných oslavách. V dvanástich rokoch mu diagnostikovali tuberkulózu, liečil sa dva roky. Mal byť z neho baník, ale pre slabé pľúca mu lekári túto profesiu neodporučili, tak pracoval ako žehliar v továrni na rukavice. V roku 1957 sa oženil, zobral si spolužiačku Lindu Trenchard, rok nato sa im narodil syn.So spievaním začínal v robotníckych kluboch, pod menom Tommy Scott, spieval každú sobotu so skupinou Senators. Pri jednom z vystúpení ho videl Gordon Mills, bývalý člen britskej vokálnej skupiny The Viscounts, ktorý sa stal jeho manažérom. Zmenil mu meno na Tom Jones podľa rovnomenného filmu.Od augusta 1964 začal vystupovať ako sólový spevák, uzatvoril zmluvu s firmou Decca Records a na singli vychádza jeho prvá nahrávka Chills and Forever, do hitparády sa však nedostala. Úspech však na seba nenechal dlho čakať, druhý singel so skladbou It's Not Unusual sa 6. marca 1965 totiž dostal na prvé miesto hitparády. Pieseň zložil jeho manažér Gordon Mills a Les Reed, mala ju nahrať vtedy už populárna speváčka Sandie Shaw, tá ju však odmietla.Pieseň mala úspech aj v Spojených štátoch a tak 2. mája 1965 vystúpil v známej televíznej Ed Sullivan Show. V júni toho istého roku vychádza jeho debutová LP platňa Along Came Jones. V decembri 1965 vystupuje po doku Louisa Armstronga a Sammyho Davisa na charitatívnom podujatí v newyorkskej Carnegie Hall.V marci 1966 získal Cenu Grammy ako najlepší nový umelec, v decembri 1966 viedol anglický rebríček so skladbou Green Green Grass Of Home a predaj singlov prevýšil náklad pol druha milióna výliskov. Bol to najúspešnejší singel v jeho kariére.Pod rovnakým názvom vyšla v marci 1967 aj LP platňa, ktorá sa v rebríčku dostala na tretie miesto. Prichádzajú ďalšie veľké hity ako napríklad I'll Never Fall in Love Again, Delilah, Help Yourself, Love Me Tonight, Daughter of Darkness, She's a Lady či Till.Koncom 70. rokov minulého storočia jeho popularita poklesla. Do popredia ho opäť dostala skladba Kiss v novembri 1988, ktorú nahral s formáciou Art Of Noise (originálnu verziu zložil a nahral Američan Prince a v marci 1986 s ňou viedol americkú hitparádu) a hlavne album Reload, ktorý vyšiel v septembri 1999. Na ňom je aj Jonesov veľký hit Sex Bomb.Tom Jones patrí medzi legendy svetovej hudobnej scény. V anglickej TOP 40 hitparáde mal 38 skladieb, tri z nich sa dostali na prvé miesto, v americkej TOP 40 mal 18 piesní. Jeho diskografia obsahuje štyri desiatky vydaných albumov, päť live a 21 kompilačných albumov. Najnovšia štúdiovka Long Lost Siutcase vyšla v októbri 2015. Predaj jeho platní prevýšil sto miliónov kópií. V roku 1998 bol ocenený Radom britského impéria, Kráľovná Alžbeta II. mu 29. marca 2006 udelila titul Sir. Od roku 2012 je jedným z koučov speváckej súťaže The Voice UK, vynechal iba jeden ročník v roku 2016.V októbri 2015 vyšla autobiografia Tom Jones Over the Top and Back. V Bratislave koncertoval dvakrát, 19. augusta 2015 na západnej terase Bratislavského hradu a 20. júna 2019 v AXA aréne NTC. Mnohí diváci, mladší ako spevák samotný, mu závideli jeho energiu, ktorú do koncertu vložil.