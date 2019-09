Spevák skupiny Scooter H.P Baxxter roky nemení vzhľad ani hviezdne maniere

Najväčšie hity kapely:

18.9.2019 (Webnoviny.sk) - Skupina Scooter, ktorá sa po pár mesiac opäť predstaví na Slovensku, tentokrát v Košiciach, si podmanila celý svet. Na pódiu predvádza úžasnú show plnú pyrotechnických efektov, svetiel, a chýbať nesmú ani krásne, sporo odeté tanečnice. Verní fanušíkovia nevynechajú jediný koncert a cestujú kvôli nim tisícky kilometrov. Čo ale samotnému koncertu predchádza a ako dajú zabrať ich obľúbenci organizátorom, to už vie málokto.H.P. Baxxter, vlastným menom Hans Peter Geerdes, založil skupinu Scooter v roku 1993 so svojím priateľom Rickom J. Jordanom . Vtedy si určite nemohol dovoliť maniere, aké má dnes. Organizátori koncertov a festivalov z celého sveta vedia o tom svoje. Len jedna vec sa od tej doby nezmenila, a to je vzhľad speváka, ktorý akoby dokázal zastaviť čas. Peroxidové blond vlasy, naušnička v uchu, a zvýraznené obočie sú pre neho typické už 25 rokov!A čo nesmie chýbať? Muzikanti musia mať k dispozícii už na letisku vopred vybrané a špeciálne upravené autá od nemeckého výrobcu. V nich musia mať pripravené rôzne dobroty a celú radu nápojov. V nárokoch nepoľavujú ani čo sa ubytovania týka, ostávajú len v tých najluxusnejších hoteloch, kde sa cena za noc pohybuje v stovkách až tisíckach eur.H.P. Baxxter musí mať doslova na každom kroku k dispozícii svoj obľúbený nápoj, čo je vodka s energetickým nápojom. Spevák, ktorý sa na pódiu mení na divocha vyhľadáva mimo neho extrémny kľud, a to hlavne pri jedle. Vyžaduje, aby reštaurácia, v ktorej má jesť bola bez iných hostí. Čerstvo opraté biele uteráky, ktoré musí mať v desiatkach kusov rozmiestnené na rôznych miestach pódia sú už len malou kvapkou v mori požiadaviek.Skupina Scooter oslávila na jar 25 rokov na hudobnej scéne veľkolepým turné, s ktorým nevynechali ani hlavné mesto. Po veľkom úspechu sa muzikanti rozhodli na Slovensko vrátiť a potešiť aj fanúšikov na východe. "V Bratislave to bola naozaj bomba, ale počul som, že východ má ešte horúcejšiu krv, takže s chlapcami veríme, že to bude ešte lepšie a už sa nevieme dočkať!" povedal H.P. Baxxter. Koncert sa uskutoční 9.11.2019 o 20.00. Pre veľký záujem bol presunutý do priestorov Steel ARÉNA Košice.