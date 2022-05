Spevák skupiny U2 Bono na jeseň vydá svoje pamäti

Bono, spevák írskej rockovej skupiny U2, vydá v tomto roku svoju knižnú prvotinu. Sú ňou jeho memoáre s názvom "Surrender: 40 Songs, One Story". Oznámilo to v utorok vydavateľstvo Penguin Random House, z ktorého vyhlásenia cituje denník The Guardian.





Informácia bola zverejnená v deň 62. narodenín tohto frontmana. Kniha vyjde 1. novembra 2022.Hoci sa o kariére speváka U2 napísalo už veľa, Bono o nej v danej publikácii píše teraz po prvýkrát sám.Avizovaná autobiografia zahŕňa obdobie jeho dospievania v Dubline - vrátane smrti matky, keď mal 14 rokov -, úspechu skupiny U2 či jeho aktivizmu v boji proti AIDS a chudobe.

Publikácia obsahuje 40 kapitol, z ktorých každá je pomenovaná podľa určitej piesne od U2. Bono pre svoju knihu zároveň vytvoril 40 originálnych kresieb v štýle komiksu.



Avízo plánovaného vydania knižky sprevádza krátke video, zverejnené na platforme YouTube.com, kde Bono rozpráva úryvok z memoárov. Využíva pritom animácie založené na svojich kresbách, ktoré ilustrujú úryvok z kapitoly Out of Control.



Tá hovorí o tom, ako Bono (rodným menom Paul Hewson) napísal prvý singel U2 v deň svojich 18. narodenín; presne pred 44 rokmi.



Bono píše s úprimnosťou, sebareflexiou a humorom, čím otvára bránu k svojmu životu, rodine, priateľom a viere, ktoré ho vždy podporovali, vyzývali a formovali, uvádza sa v anotácii na oficiálnej webovej stránke projektu.



Bono založil skupinu U2 v roku 1976 spolu s gitaristom známym ako The Edge (David Evans), bubeníkom Larrym Mullenom a basgitaristom Adamom Claytonom.



Skupina vydala prvý album v roku 1980. Dodnes sa z jej platní predalo viac ako 157 miliónov exemplárov a U2 získala 22 hudobných cien Grammy - viac než akákoľvek iná formácia.